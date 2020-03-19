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Libertadores ve Sudamericana ertelendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana turnuvasındaki karşılaşmaların korona virüs salgını nedeniyle 5 Mayıs tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

Libertadores ve Sudamericana ertelendi

CONMEBOL'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüs salgınının ardından Libertadores ve Sudamericana kupası maçlarının durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyetler, hakemler, yöneticiler, taraftarlar ve basın mensuplarının korona virüs salgınından korunması ve yayılmasını engellemek için bu kararın alındığı ifade edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
CONMEBOL libertadores sudamericana Güney Amerika Futbol Konfederasyonu

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