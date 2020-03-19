Libertadores ve Sudamericana ertelendi

CONMEBOL'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüs salgınının ardından Libertadores ve Sudamericana kupası maçlarının durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, futbolcular, teknik heyetler, hakemler, yöneticiler, taraftarlar ve basın mensuplarının korona virüs salgınından korunması ve yayılmasını engellemek için bu kararın alındığı ifade edildi.
(İHA)
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