Liberya bandıralı tanker İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan Liberya bandıralı ''JANAKI'' isimli 183 metre uzunluğundaki tankerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Haydarpaşa Mendirek önünde makine arızası yapan ''JANAKI'' isimli tankerin kurtarılması için Kurtarma-9, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-4 botu olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

