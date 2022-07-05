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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Sisi ile ülkedeki siyasi krizi görüştü

05.07.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Sisi ile ülkedeki siyasi krizi görüştü

KAHİRE (AA) - Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Libya'daki siyasi gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

İki ülkenin resmi makamlarından yapılan açıklamalara göre, telefonda görüşen Menfi ve Sisi, Libya'daki siyasi krize tek çözüm yolunun seçimlerin gerçekleşmesinden geçtiği konusunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Sisi, Menfi ile görüşmesinde, Libya'da ulusal uzlaşının sağlanması amacıyla Mısır olarak ellerinden gelen çabaları sarf edeceklerini belirtti.

Menfi ve Sisi, siyasi anlaşmaların hayata geçirilmesi için yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması gerektiğine de işaret etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada da Sisi'nin, Libya'nın birliğine dikkat çekerek siyasi güçleri diyaloğa çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Libya'da barış ve istikrarı için tek çözümün parlamento ve başkanlık seçimleri olduğu hatırlatıldı.

- Libya'daki siyasi kriz

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükumeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükumetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükumete teslim edeceğini söylemişti.

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