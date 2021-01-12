Libya'da tutuklanan Türk baklava ustasının ailesi müjdeli haber bekliyor

"Ağabeyim para kazanmak için gitmişti, bir suçu günahı yok. Maddi sıkıntılarından kurtulmak için gitti ama maalesef tutuklandı. Onunla aynı koğuşta kalanlardan çok fazla işkence gördüklerini ve hastalandıklarını duyduk. Şu anda belki de yatıyordur hasta olarak hiçbir haber alamıyoruz, gelen arkadaşları tutuklu olduğunu, temizlenemedikleri için hapishanede uyuz olduklarını söylediler, hatta tedavi gördüklerini söylediler. Nurettin ağabeyim baklava ustasıydı. Tutuklu olmasının sebebi Türk olması, hiçbir suçu günahı yok. Bütün yetkililerden rica ediyoruz Allah rızası için ağabeyimi getirin."

Ağabeyinin hayatta olduğunu öğrendiklerini, onunla en son geçen yıl şubat ayında görüştüklerini aktaran Çalık şöyle devam etti:

Hafter güçlerince kaçırılan 5 Türk işçiden biri olan Nurettin Çalık'ın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan kardeşi Mehmet Çalık, AA muhabirine, ağabeyine yaklaşık bir yıldır ulaşamadıklarını söyledi.

Libya'da Hafter güçleri gelmeden önce ağabeyinin işlerinin iyi gittiğini belirten Çalık, "Kardeşimi görememek çok büyük bir ızdırap, çok büyük bir eksiklik. Canımız yanıyor, bir insanın kardeşini ağabeyini görememesi tarif edilemez bir acı. Sesini duymaktan bile mahrumuz. 'Nasıl yaşıyor, hasta mı?' diye düşünüyoruz, ilk başlarda yaşadığına bile inanmıyorduk, sonradan duyum aldık, yaşadığını öğrendik. Biraz olsun sevindik ama gelirse daha çok sevineceğiz." şeklinde konuştu.

- "Son görüşmemizde bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini söylemişti"

Kız kardeşi Rukiye Köse de Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşlarının bazılarının serbest bırakıldığını anımsatarak ağabeyi için de aynısının gerçekleşmesini temenni etti.

Ağabeyi için birçok kuruma başvuruda bulunduklarını aktaran Köse, "Son görüşmemizde çok sıkıntılı olduğunu, bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini söylemişti. Bir yolunu bulamadılar sanırım. Türk oldukları için çalışırken dükkanından alıp götürdüklerini öğrendik." ifadesini kullandı.