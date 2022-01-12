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Libya'daki Somali uyruklu 97 düzensiz göçmen ülkesine döndü

12.01.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'daki Somali uyruklu 97 düzensiz göçmen ülkesine döndü

MOGADİŞU (AA) - Somali uyruklu 97 düzensiz göçmenin, Libya'dan ülkelerine güvenli şekilde ulaştığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanı Abdi Said Muse, Twitter hesabından, 97 Somali vatandaşının Libya'dan, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na geldiğini açıkladı.

Muse, "Federal hükümet, vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını sağlamak için uğraşırken Libya'dan dönen vatandaşlarımızdan 97'sini karşıladık." ifadesini kullandı.

Ülkesine dönen Somali vatandaşları arasında 5 kadının bulunduğu kaydedildi.

Daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen birçok Somalili, Libya'da insan tacirlerinin eline düşerek hapishanelerde zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

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