Lider Arsenal’a evinde Bournemouth çelmesi

Arsenal, Premier Lig’in 32. haftasında Arsenal konuk ettiği Bournemouth’a 2-1 mağlup oldu.

Emre Şen

Premier Lig’in 32. haftasında Arsenal evinde Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 17. dakikada Eli Junior Kroupi’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım Viktor Gyökeres’in 35. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Bournemouth 74. dakikada Alex Scott ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk takım sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bournemouth’ta milli futbolcu Enes Ünal, 90. dakikada Evanilson’un yerine oyuna dahil oldu.

Ligde 8 maç sonra mağlup olan lider Arsenal 70 puanda kaldı. Bu galibiyetle puanını 45’e çıkaran Bournemouth ise 9. sırada yer alıyor.

