Yönetime Osimhen için talimatı verdi! İngiliz devinin hocası: Onu takımda istiyorum

Chris Waddle'dan Victor Osimhen'e büyük övgü geldi. Newcastle United efsanesi, Nijeryalı golcünün Premier Lig seviyesinde olduğunu belirterek İngiliz kulübüne transfer çağrısı yaptı. Waddle, Osimhen'in birçok Avrupa devinin radarında bulunduğunu söyledi.

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde önemli pay sahibi olan Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkat çeken golcüleri arasında yer almaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken, İngiltere'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

YÖNETİME OSIMHEN ÇAĞRISI

Newcastle United'ın eski futbolcularından Chris Waddle, İngiliz ekibinin yaz transfer dönemindeki önceliklerinden birinin Victor Osimhen olması gerektiğini söyledi. Kulübün hücum hattındaki eksikliklerine dikkat çeken Waddle, yönetimin yıldız golcü için harekete geçmesini tavsiye etti.

Geçen yaz Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın ardından forvet hattında oluşan boşluğun tam anlamıyla doldurulamadığını ifade eden İngiliz futbol adamı, Osimhen'in Newcastle için önemli bir çözüm olabileceğini vurguladı.

HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

Osimhen'i bu sezon birçok kez izleme fırsatı bulduğunu belirten Waddle, Nijeryalı oyuncunun sahadaki karakterinden etkilendiğini dile getirdi.

"Osimhen'in tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon onu Türkiye'de beş altı kez izleme fırsatım oldu ve çalışma ahlakına kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Kazanmayı çok isteyen, sahada adım atmadık yer bırakmayan ve mücadeleden asla kaçınmayan bir oyuncu. Açıkçası Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırtmıştı. Orada el üstünde tutulduğunu biliyorum ama bence seviyesi kesinlikle Türkiye Ligi'nin çok üzerinde."

"HER TAKIMA SEVİYE ATLATIR"

Waddle, Osimhen'in sahip olduğu fiziksel ve teknik özelliklerle Premier Lig'e rahatlıkla uyum sağlayabileceğini savundu. Tecrübeli isim, yıldız futbolcunun yalnızca Newcastle'a değil, İngiltere'deki birçok üst düzey kulübe katkı sağlayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

"Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bugün piyasaya çıksa Newcastle dışında en az beş dev kulüp daha onun için sıraya girer. Futbolcuların en verimli dönemlerinin 28-30 yaş arası olduğu düşünülürse, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var."

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Galatasaray formasıyla etkili bir sezon geçiren Victor Osimhen, attığı goller ve takımına yaptığı katkıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listelerinde yer almayı sürdürüyor. İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Chris Waddle'ın sözleri de yıldız futbolcuya yönelik ilginin giderek arttığını bir kez daha ortaya koydu.

