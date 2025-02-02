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Lider Liverpool, Bournemouth'u Salah'ın golleriyle geçti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2025 07:47
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

Lider Liverpool, Bournemouth'u Salah'ın golleriyle geçti

Vitality Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip, Muhammed Salah'ın 30. ve 75. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Bournemouth ağlarını iki kez havalandıran Mısırlı golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını da 21'e çıkardı. Premier Lig'deki toplam gol sayısını da 178 yapan Salah, lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu.

Muhammed Salah, 177 gollü Frank Lampard'ı geride bırakmayı başardı.

Liverpool, ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 56 yaptı. "Kırmızılar", en yakın takipçisi Arsenal ile de puan farkını 9'a yükseltti.

Bournemouth ise 40 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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