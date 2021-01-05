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Liderin bileği bükülmüyor

ANKARA HABERLERİ  | 05.01.2021 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 13. haftasında başkentte Giresunspor ile karşılaşan Yeni Mamak GSK rakibini 39-22 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 13 haftada 11 galibiyet ile ligde bileği bükülmeyen yeşil-beyazlılar topladığı 22 puanla liderliğini sürdürmeye devam etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan maçta Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu oldu. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı ligin 14. haftasında deplasmanda Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşacak.

"İpi göğüsleyeceğiz"
Lig sonunda ipi göğüsleyen takım olmak istediklerini ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Cengiz Özenci, “Bugüne kadar çıktığımız maçlarda 11 galibiyet alarak önemli bir seri yakaladık. Bu seriyi son maça kadar taşımak adına var gücümüzle mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

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