Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu yönetiminin performansının artırılması amacıyla alanlarında başarılı, liyakatli, işin ehli kişilerin işbaşına getirildiğini belirterek, "Bugün gelinen noktada ise katı, ben bilirimci, rutini idare eden, inisiyatif almaktan uzak, iletişimden yoksun yönetici modelinin yerini, güçlü liderler almıştır" dedi.

Liderlik Eğitim Programı ile insan kaynakları yönetiminden kriz ve stres yönetimine, iletişimden PİSA’ya, meslek etiğinden motivasyona varıncaya kadar pek çok başlıkta eğitim oturumlarının eğitimcileri beklediğini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Geleceğe İz Bırak” projesi kapsamında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen “Liderlik Eğitim Programı”na katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’dan sonra bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, eğitim programlarının, seminerlerin, hizmet içi eğitim kurslarının temel amacının; düzenlendiği çalışma alanlarıyla ilgili katılımcıların yetkinliklerinin, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması olduğuna değindi.

Liderlik Eğitim Programı’nı katılımcıların bilgi, beceri ve yeteneklerinin üst düzeye çıkarılması maksadıyla düzenlediklerini ve fevkalade önemsediklerini belirten Vali Demirtaş, “Bu programda insan kaynakları yönetiminden kriz ve stres yönetimine, iletişimden PİSA’ya, meslek etiğinden motivasyona varıncaya kadar pek çok başlıkta eğitim oturumları sizleri bekliyor. Dolayısıyla eğitim programını dolu dolu geçirmenizi, değerli hocalarımızın sizlere verecekleri bilgileri dikkatle dinlemenizi, yapılacak paylaşımlara kulak kesilmenizi ve not almanızı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte sizler de eğitimin sahadaki uygulayıcıları olarak karşılaştığınız sorunları, sıkıntıları ve önerilerinizi ilk ağızdan uzmanlarımızla paylaşabilir; karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Böylelikle gerçekleştirdiğimiz bu eğitimin interaktif bir hale dönüşmesini sağlayabilir; eğitim programından azami verimi elde edebilirsiniz” dedi.

Eğitimin, devlet ve millet olarak üzerinde hassasiyetle durdukları en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Vali Demirtaş, “Malumunuz bir milletin bağımsız ve seçkin topluluklar arasında yer almasının yolu, yine eğitimden geçiyor. O nedenle özünde öğretmenlik gibi yüce bir görevi de icra eden siz eğitim yöneticilerinin, yükü ve sorumluluğu işte bu nedenle birkaç kat daha artıyor. Hiç kuşkusuz artan bu anlamlı yükün ve sorumluluğun kaldırılabilmesi, eğitim yöneticiliği ve eğitim liderliği vasıflarınızın geliştirilmesinden geçmektedir. Bu maksatla bugüne kadar bu alanda çıkan pek çok yayına ulaşmış, pek çok kişisel gelişim seminerine ya da eğitimine katılmışsınızdır. Bu faaliyetlerinizden edindiğiniz kazanımların ortak noktası, bugün dünyanın geldiği noktada yeni bir yönetim modeli, yeni bir yönetici modeli ya da bir lider modeli önermesidir. Dört gün sürecek bu ‘Liderlik Eğitim Programı’ da bir liderde olması gereken özelliklere vurgu yaparken, kişiliğinizde gizlediğiniz liderin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Yerine getirdiğiniz görev itibariyle, bir eğitim lideri olarak kendinizi yoklamanızı, eksik, aşırı ya da dozunda sergilediğiniz davranışlarınızı gözden geçirmenizi sağlayacaktır” dedi.