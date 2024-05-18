Fatih Karagümrük ve Pendikspor, İstanbulspor'un ardından ligden düşmeyi garantiledi

Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor ile deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takım oldu.

İSTANBUL EKİPLERİ DÜŞTÜ

Süper Lig’de bu sezon küme düşen 4 takımdan 3’ü İstanbul temsilcileri oldu.

KÜME DÜŞME HATTI ALEV ALEV

üper Lig'de küme düşme hattı alev alev!

14 Gaziantep FK - 41

15 Konyaspor - 41

16 Ankaragücü - 40

17 Hatayspor - 38

18 Karagümrük - 37 (küme düştü)

19 Pendikspor - 37 (küme düştü)

20 İstanbulspor - 16 (küme düştü)





