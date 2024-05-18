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Fatih Karagümrük ve Pendikspor, İstanbulspor'un ardından ligden düşmeyi garantiledi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 21:10
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Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor ile deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takım oldu.

Fatih Karagümrük ve Pendikspor, İstanbulspor'un ardından ligden düşmeyi garantiledi

Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor ile deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takım oldu.

İSTANBUL EKİPLERİ DÜŞTÜ

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Süper Lig’de bu sezon küme düşen 4 takımdan 3’ü İstanbul temsilcileri oldu.

KÜME DÜŞME HATTI ALEV ALEV

üper Lig'de küme düşme hattı alev alev!

14 Gaziantep FK - 41
15 Konyaspor - 41
16 Ankaragücü - 40
17 Hatayspor - 38
18 Karagümrük - 37 (küme düştü)
19 Pendikspor - 37 (küme düştü)
20 İstanbulspor - 16 (küme düştü)

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