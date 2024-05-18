Fatih Karagümrük ve Pendikspor, İstanbulspor'un ardından ligden düşmeyi garantiledi

Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor ile deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takım oldu.
Süper Lig’de bu sezon küme düşen 4 takımdan 3’ü İstanbul temsilcileri oldu.
üper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
14 Gaziantep FK - 41
15 Konyaspor - 41
16 Ankaragücü - 40
17 Hatayspor - 38
18 Karagümrük - 37 (küme düştü)
19 Pendikspor - 37 (küme düştü)
20 İstanbulspor - 16 (küme düştü)