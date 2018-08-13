LIGUE 1 | PSG 3 - 0 Caen (Maç özeti)

Ligue 1'in ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon PSG, Parc des Princes'te Caen'i konuk etti.

Karşılaşmayı 10. dakikada Neymar, 35. dakikada Adrien Rabiot ve 89. dakikada Timothy Weah'ın attığı gollerle 3-0 kazanan PSG, lige üç puanla başladı.

Öte yandan ligde günün diğer maçlarında Lyon, evinde Amiens karşısında Bertrand Traore ve Memphis Depay'ın golleriyle 2-0 galip geldi. Bordeaux deplasmanında aynı skorla kazanan Strasbourg'un golerini ise Ibrahima Sissoko ve Nuno da Costa attı.

