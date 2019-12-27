YEMEK
  4. Likopen nedir? Likopen içeren domates sperm hızını artırıyor

Likopen nedir? Likopen içeren domates sperm hızını artırıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Domatese rengini veren likopenin, sperm kalitesini hem şekil hem de yüzme kapasitesi açısından artırdığı kanıtlandı. Yakın gelecekte anormal sperm üretimine ve fonksiyonuna bağlı problemlerin çoğu, girişimsel tedavilere gerek kalmadan çözülebilecek. Likopen nedir, likopen içeren domatesin erkekler üzerine etkileri nelerdir? Kanıtlanmış bilgileri sizler için derledik, buyursunlar.

Likopen nedir? Likopen içeren domates sperm hızını artırıyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: "12 haftalık çalışma süresince 19-30 yaş arasındaki sağlıklı gönüllülerden oluşan katılımcıların yarısı günde 14 mg laktolikopen, geri kalan yarısı da plasebo kullandı.

LİKOPEN NEDİR?

iStock-1142699284

Likopen, parlak kırmızı bir karotenoid pigmenttir, domates ve diğer kırmızı meyvelerde bulunur. Likopen insan vücudunda bulunan en yaygın karotenoiddir ve en güçlü karotenoid antioksidanlardan biridir. İsmi, domatesin Latince ismi olan Solanum lycopersicum'den türetilmiştir.

YÜZDE 40 ARTIŞ SAĞLADI

Ne araştırmacılar ne de gönüllü katılımcılar kimlerin laktolikopen kimlerin plasebo aldığını bilmiyorlardı. Çalışmanın başında ve sonunda katılımcılardan sperm örnekleri alındı. Laktolikopen kullanan katılımcılarda sperm hareketi hızındaki artış ve morfolojik düzelme oranı yüzde 40 olarak saptandı.

'BU FARKI BEKLEMİYORDUK'

iStock-598928652

Sheffield Üniversitesi Onkoloji ve Metabolizma Bölümü’nden Prof. Allan Pacey, çalışmanın sonunda tablet kullanan ve kullanmayanların sperm parametreleri arasındaki bu farkı gerçekten beklemediklerini açıkladı.

Hatta sonuçları gördüklerinde neredeyse sandalyeden düşmek üzere olduğunu belirtti. Spermlerde görülen hareket ve morfolojik açıdan düzelme inanılmazdı."

Bu çalışmanın bir sonraki adımının daha çok katılımcıyla ve bebek sahibi olmaya çalışan çiftler üzerinde yapılması gerektiğini belirten Op.Dr. Betül Görgen, ilk basamaktan elde edilen olumlu sonuçların yeni yapılacaklar açısından umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Yılbaşında beslenme nasıl olmalı? Beslenme ve diyet uzamanı uyardıYılbaşında beslenme nasıl olmalı? Beslenme ve diyet uzamanı uyardı
Bilim insanları açıkladı! Ömrü uzatıyorBilim insanları açıkladı! Ömrü uzatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
likopen nedir likopen içeren besinler pişmiş domatesin faydaları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yıl için beslenme programı: Ciğer yiyin, paça çorbası için

Bu kuralı atlamayın: Ciğer yiyin, paça için!

Fırın nasıl temizlenir? İşte yağlı fırın camı temizlemenin detayları

Fırın nasıl temizlenir? İşte yağlı fırın camı temizlemenin detayları

Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

Alabalık yetiştiriciliği: Sofralara yolculuğu 14 ay sürüyor

Alabalık yetiştiriciliği: Sofralara yolculuğu 14 ay sürüyor

Yılbaşında beslenme nasıl olmalı? Beslenme ve diyet uzamanı uyardı

Yılbaşında beslenme nasıl olmalı? Beslenme ve diyet uzamanı uyardı

Oruç tutmanın faydaları nelerdir? ABD'li bilim insanları açıkladı

Bilim insanları açıkladı! Ömrü uzatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.