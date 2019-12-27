Likopen nedir? Likopen içeren domates sperm hızını artırıyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: "12 haftalık çalışma süresince 19-30 yaş arasındaki sağlıklı gönüllülerden oluşan katılımcıların yarısı günde 14 mg laktolikopen, geri kalan yarısı da plasebo kullandı.

LİKOPEN NEDİR?

Likopen, parlak kırmızı bir karotenoid pigmenttir, domates ve diğer kırmızı meyvelerde bulunur. Likopen insan vücudunda bulunan en yaygın karotenoiddir ve en güçlü karotenoid antioksidanlardan biridir. İsmi, domatesin Latince ismi olan Solanum lycopersicum'den türetilmiştir.

YÜZDE 40 ARTIŞ SAĞLADI

Ne araştırmacılar ne de gönüllü katılımcılar kimlerin laktolikopen kimlerin plasebo aldığını bilmiyorlardı. Çalışmanın başında ve sonunda katılımcılardan sperm örnekleri alındı. Laktolikopen kullanan katılımcılarda sperm hareketi hızındaki artış ve morfolojik düzelme oranı yüzde 40 olarak saptandı.

'BU FARKI BEKLEMİYORDUK'

Sheffield Üniversitesi Onkoloji ve Metabolizma Bölümü’nden Prof. Allan Pacey, çalışmanın sonunda tablet kullanan ve kullanmayanların sperm parametreleri arasındaki bu farkı gerçekten beklemediklerini açıkladı.