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Lillard kariyerinde ilk defa "triple double" yaptı

NBA HABERLERİ  | 30.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın kariyerinde ilk defa "triple double" yaptığı karşılaşmada Houston Rockets'i 125-112 mağlup etti.

Lillard kariyerinde ilk defa "triple double" yaptı

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Rockets mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk etkili oyunuyla 125-112 kazandı.

Trail Blazers'ta kariyerinde ilk defa "triple double" yapan Lillard'ın yanı sıra, CJ McCollum 22 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, Hasan Whiteside da 15 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Houston Rockets cephesinde 39 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Russell Westbrook ve 18 sayı üreten James Harden mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 115-106

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 106-127

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 125-115

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 127-120

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 125-112

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 100-120

(AA)

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Damian Lillard houston rockets NBA Amerikan Basketbol Ligi portland trail blazers

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