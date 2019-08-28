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Lille 3 - 0 Saint-Etienne (Ligue 1)

FRANSA HABERLERİ  | 28.08.2019 22:32 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Saint Etienne'i 3-0 mağlup etti.

Lille 3 - 0 Saint-Etienne (Ligue 1)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı.

Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
lille Saint Etienne ligue 1 Yusuf Yazıcı Zeki Çelik

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