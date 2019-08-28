Lille 3 - 0 Saint-Etienne (Ligue 1)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı.
Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Falcao ile ilgili sıcak gelişme
F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
AEK'da sıcak saatler
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Orman'dan başkanlık kararı
UEFA'dan Cantona'ya ödül
G.Saray’da mahkeme kararı verildi
'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'
Mert Çetin iddialı konuştu
Bursaspor'un gençleri ışıldadı
Bas Dost imzayı attı
Muhammed Şengezer, Levante’ye yakın
Cengiz Ünder'den süper gol! Nefes kesen maç
Timo Werner’i bırakmadılar
Oyununun geliri Bursaspor'a
Okuyucu Yorumları 0 yorum