Lille'de Davide Ancelotti dönemi! Resmen açıklandı

Fransa ekibi Lille, teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'yi getirdi.

Cevdet Berker İşleyen

Kulübün açıklamasında, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Davide Ancelotti, babası Carlo'nun teknik direktörlüğündeki Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da yardımcı antrenörlük görevi üstlendi.

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan genç çalıştırıcı, ilk teknik adamlık deneyimini ise geçen sene Botafogo'nun başında yaşadı.

Kaleci Berke Özer'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Bruno Genesio yönetiminde 61 puan topladığı Ligue 1'de üçüncü sırayı elde etti.

