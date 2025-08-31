Lille forması giyen Berke Özer'den skora katkı! Milli kaleci asist yaparak takımın farka koşmasını sağladı...

Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Lille, deplasmanda Lorient'i 7-1 yenerken, Milli yıldızımız Berke Özer'in performansı çok konuşuldu.

Lille'in golleri Perraud, Igamane(2), Pardo Fernandez(2), Haraldsson ve Sahraoui'den gelirken, Lorient'in tek golünü Aiyegun Tosin kaydetti.

BERKE ÖZER'DEN ASİST!

Lille forması giyen Berke Özer karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken son golde Sahraoui'ye asist yaparak takımına katkıda bulundu. Milli kaleci dakikalar 90+4'ü gösterirken topu kendi ceza sahası içerisinde kontrol etti, ardından takım arkadaşına uzun bir top gönderdi. Sahraoui indirdiği topla rakip ceza yayına kadar ilerlerken, yaptığı şık vuruşla kaleciyi avladı ve maçın skorunu belirledi.