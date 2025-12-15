Lille kalecisi Berke Özer'e dünya devi talip! Fenerbahçe pay alacak

Milli futbolcumuz Berke Özer, Fransa Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Yaz transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcu, Lille'den ayrılabilir.

İTALYANLAR DUYURDU!

İtalyan basının önde gelen organlarından olan La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Milan, kaptan Mike Maignan'ın sözleşmesini uzatmayı başaramazsa Berke Özer'i transfer etmek için uğraşayacak.

BERKE ÖZER VE ROBIN RISSER BOMBASI

Milan, sözleşmesi biten Mike Maignan yerine iki aday belirledi: Bu isimler Lens'ten Robin Risser ve Lille'den Berke Özer. Sezon başında Lucas Chevalier'in yerine Lille'in transfer ettiği Berke Özer performansıyla göz doldururken, Milan'ın devre arası transfer döneminde kaleci transferi için harekete geçeceği iddia edildi.

PENALTI CANAVARI!

Lille forması giyen Berke Özer, bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Berke Özer 3'ü tekrar olmak üzere bu sezon Lille'de 8 penaltının 7'sini kurtardı. Öte yandan Fransız ekibi Lille sezon başında Berke Özer'i 4.5 milyon Euro'ya transfer ederken, Fenerbahçe, Berke Özer'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.