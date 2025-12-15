SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1

Lille kalecisi Berke Özer'e dünya devi talip! Fenerbahçe pay alacak

Milli takımımızın genç eldivenlerinden Berke Özer Lille'de gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. Özer, Fransız takımına geleli henüz 6 ay olmadan sergilediği üstün performansla İtalyan devi Milan'ın listesine girdi. İşte detaylar...

Lille kalecisi Berke Özer'e dünya devi talip! Fenerbahçe pay alacak
Burak Kavuncu
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Milli futbolcumuz Berke Özer, Fransa Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Yaz transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcu, Lille'den ayrılabilir.

İTALYANLAR DUYURDU!

Lille kalecisi Berke Özer e dünya devi talip! Fenerbahçe pay alacak 1

İtalyan basının önde gelen organlarından olan La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Milan, kaptan Mike Maignan'ın sözleşmesini uzatmayı başaramazsa Berke Özer'i transfer etmek için uğraşayacak.

BERKE ÖZER VE ROBIN RISSER BOMBASI

Lille kalecisi Berke Özer e dünya devi talip! Fenerbahçe pay alacak 2

Milan, sözleşmesi biten Mike Maignan yerine iki aday belirledi: Bu isimler Lens'ten Robin Risser ve Lille'den Berke Özer. Sezon başında Lucas Chevalier'in yerine Lille'in transfer ettiği Berke Özer performansıyla göz doldururken, Milan'ın devre arası transfer döneminde kaleci transferi için harekete geçeceği iddia edildi.

PENALTI CANAVARI!

Lille kalecisi Berke Özer e dünya devi talip! Fenerbahçe pay alacak 3

Lille forması giyen Berke Özer, bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Berke Özer 3'ü tekrar olmak üzere bu sezon Lille'de 8 penaltının 7'sini kurtardı. Öte yandan Fransız ekibi Lille sezon başında Berke Özer'i 4.5 milyon Euro'ya transfer ederken, Fenerbahçe, Berke Özer'in sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a sert eleştiri!Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a sert eleştiri!
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar geliyorFenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar geliyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Lille OSC Milan Berke Özer son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.