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Lille, Mustafa Kapı'yı resmen kadrosuna kattı

FRANSA HABERLERİ  | 12.09.2020 23:08 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Lille, Mustafa Kapı'yı resmen kadrosuna kattı

Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e resmi imzayı attı.

Fransız ekibi, "Jenerasyonunun en potansiyelli oyuncularından Mustafa Kapı artık bir Lille oyuncusu. Galatasaray'dan geldi ve bugün sözleşmeyi imzaladı" diyerek transferi resmen duyurdu.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i bulunduran Lille, böylece 4. Türk oyuncuyu da bünyesine katmış oldu.

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