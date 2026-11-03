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Lillestrom - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lillestrom, Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Bu maç, iki takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumunu daha net ortaya koyacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lillestrom - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Lillestrom
Perşembe 20:45
05.11.2026
Viktoria Plzen
Stadyum: Arasen Yayın: tabii Spor

Lillestrom ile Viktoria Plzen, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Arasen sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lillestrom, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir sınav verecek. Viktoria Plzen, rekabetin gerilimini artıran bir rakip.

Takımların güncel form bilgileri
Lillestrom

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Start 0-1 Lillestrom Norveç Eliteserien G
  • 25.10.2026 Lillestrom 3-2 Brann Norveç Eliteserien G
  • 22.10.2026 Lillestrom 0-6 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Sandefjord 0-2 Lillestrom Norveç Eliteserien G
  • 15.10.2026 Sparta Prag 1-1 Lillestrom UEFA Avrupa Ligi B
Viktoria Plzen

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Banik Ostrava 0-4 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G
  • 28.10.2026 Vysocina Jihlava 1-6 Viktoria Plzen Çekya Kupası G
  • 25.10.2026 Viktoria Plzen 1-2 Pardubice Çekya 1. Ligi M
  • 22.10.2026 Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Lillestrom, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve evinde 9 gol yedi. Ancak Avrupa Ligi'nde aynı başarıyı gösteremedi ve evinde 9 golle karşılaştı. Viktoria Plzen, Çekya 1. Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet alarak 12 gol atmayı başarırken, Avrupa Ligi'nde daha az etkili olup 10 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Lillestrom

1 eksik
Camil Jebara Sakat Kasığından Sakat

Viktoria Plzen

Bilinen eksik yok

Lillestrom kadrosunda Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Lillestrom - Viktoria Plzen maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Lillestrom - Viktoria Plzen maçı saat kaçta?

20:45.

Lillestrom - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

Lillestrom - Viktoria Plzen maçında hangi oyuncular eksik?

Lillestrom'da Camil Jebara (Sakat) oynayamayacak.

Lillestrom ve Viktoria Plzen'ın ligde kaç puanı var?

Bu bilgi mevcut değil.

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