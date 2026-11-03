Lillestrom - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lillestrom ile Viktoria Plzen, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Arasen sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Lillestrom, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir sınav verecek. Viktoria Plzen, rekabetin gerilimini artıran bir rakip.
Lillestrom, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve evinde 9 gol yedi. Ancak Avrupa Ligi'nde aynı başarıyı gösteremedi ve evinde 9 golle karşılaştı. Viktoria Plzen, Çekya 1. Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet alarak 12 gol atmayı başarırken, Avrupa Ligi'nde daha az etkili olup 10 gol yedi.
Lillestrom kadrosunda Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum