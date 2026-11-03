Lillestrom - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Lillestrom Perşembe 20:45 Viktoria Plzen

Lillestrom ile Viktoria Plzen, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Arasen sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lillestrom, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir sınav verecek. Viktoria Plzen, rekabetin gerilimini artıran bir rakip.

Takımların güncel form bilgileri Lillestrom tüm kulvarlar Start 0-1 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Lillestrom 3-2 Brann Norveç Eliteserien G

Lillestrom 0-6 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi M

Sandefjord 0-2 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Sparta Prag 1-1 Lillestrom UEFA Avrupa Ligi B Viktoria Plzen tüm kulvarlar Banik Ostrava 0-4 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

Vysocina Jihlava 1-6 Viktoria Plzen Çekya Kupası G

Viktoria Plzen 1-2 Pardubice Çekya 1. Ligi M

Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi M

Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Lillestrom, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve evinde 9 gol yedi. Ancak Avrupa Ligi'nde aynı başarıyı gösteremedi ve evinde 9 golle karşılaştı. Viktoria Plzen, Çekya 1. Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet alarak 12 gol atmayı başarırken, Avrupa Ligi'nde daha az etkili olup 10 gol yedi.

Eksik Oyuncular Lillestrom 1 eksik Camil Jebara Viktoria Plzen ✓ Bilinen eksik yok

Lillestrom kadrosunda Camil Jebara (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.