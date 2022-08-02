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Limak Filarmoni Orkestrası, bu kez sokak hayvanları için bir araya gelecek

02.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limak Filarmoni Orkestrası, bu kez sokak hayvanları için bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı’nın kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası sokak hayvanları yararına düzenlenecek konserle müzikseverlerle buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Şirketler Grubu, çeşitli sektörlerde ve farklı coğrafyalardaki ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra, Limak Vakfı ile etki yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Vakfın sanata destek amacıyla 2017’de kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Türk ve dünya müziğini çok sesli yorumlayarak geniş kitlelere ulaştırıyor. Orkestra bu kez sokak hayvanları yararına düzenlenecek konser ile eşsiz bir geceye imza atacak.

4 Ağustos saat 21.00’de Aspendos Antik Tiyatrosu’nda geçekleştirilecek konserde Britain’s Got Talent Birincisi Jonathan Antoine Amerika ve İspanya Got Talent Birincisi Cristina Ramos yer alacak. Konserin şefliğini ise Turan Manafzade üstlenecek. Konserden elde edilecek gelirler sokak hayvanları yararına Çesal Derneği’ne bağışlanacak.

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