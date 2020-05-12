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Limonotu faydaları nelerdir, evde nasıl yetiştirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Anavatanı Hindistan olan limonotu (Lemon grass) Asya mutfağında hem baharat hem de tıbbi bir bitki olarak kullanılır. Limonotunu evde yetiştirmeniz içi çok güzel sebepler sayacağız size sevgili okur. İşte hem mis kokusu hem de faydasıyla göz dolduran limonotu!

Limonotu faydaları nelerdir, evde nasıl yetiştirilir?

Limonotu, anavatanı Hindistan olan ve boyu 3 metreye kadar uzanabilen bir ağacın yapraklarıdır. Oldukça şifalı bir bitki olarak bilinmektedir. Limonotu faydaları arasında sindirimi düzeltmeden, ateş düşürücü etkiye kadar yararları gözlenmenmiştir.

LİMONOTU FAYDALARI NELERDİR?

Bu şifalı bitkinin içinde bulunan ve Citral adı verilen maddenin, kanserli hücreleri azalttığı keşfedilmiş. Ayrıca öksürüğe ve solunum yollarının temizlenmesine de fayda sağlayan limonotu, tüm bunların yanında da sivrisinek ve pek çok haşereyi yaydığı mis gibi limon kokusuyla uzak tutuyor!

Kilo almak isteyenler için de limonotu tavsiye edilir çünkü iştah açıcı özelliği bulunur.
Doğal bir antidepresandır. Diyabet hastaları için ise kan şekeri düşürücü etkiye sahiptir. Adet düzensizliği yaşayan kadınlara tüketimi tavsiye edilir.

Limonotunu nasıl tüketeceğiz diyenler için de çay şeklinde demlenerek tüketilmesi önerilir. O halde bol bol yetiştirip tüm yıl limonotunun tadını çıkaralım, şifasından yararlanalım!


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