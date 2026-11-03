Lincoln Red Imps - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lincoln Red Imps ile Hajduk Split, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Victoria Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Lincoln Red Imps, 5 Kasım 2026'da Hajduk Split ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi kapsamında Victoria Stadyumu'nda oynanacak.
Lincoln Red Imps, UEFA Konferans Ligi'nde son 3 maçında 3 mağlubiyet alarak zor bir dönem geçiriyor. Buna karşın Hajduk Split, aynı organizasyonda 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.
Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
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