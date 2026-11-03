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Lincoln Red Imps - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadeleye sahne olacak maçta, Lincoln Red Imps ve Hajduk Split karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lincoln Red Imps - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Lincoln Red Imps
Perşembe 20:45
05.11.2026
Hajduk Split
Stadyum: Victoria Stadyumu

Lincoln Red Imps ile Hajduk Split, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Victoria Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lincoln Red Imps, 5 Kasım 2026'da Hajduk Split ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi kapsamında Victoria Stadyumu'nda oynanacak.

Takımların güncel form bilgileri
Lincoln Red Imps

tüm kulvarlar

  • 22.10.2026 Lincoln Red Imps 1-4 Twente UEFA Konferans Ligi M
  • 15.10.2026 Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi M
  • 20.08.2026 Lincoln Red Imps 0-2 Larne UEFA Konferans Ligi M
  • 13.08.2026 Omonia 1-0 Lincoln Red Imps UEFA Avrupa Ligi M
  • 06.08.2026 Lincoln Red Imps 1-1 Omonia UEFA Avrupa Ligi B
Hajduk Split

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Hajduk Split 5-0 HNK Gorica Hırvatistan 1. Ligi G
  • 26.10.2026 Istra 1961 2-2 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi B
  • 22.10.2026 Thun 0-1 Hajduk Split UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 Hajduk Split 1-0 Varazdin Hırvatistan 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Lincoln Red Imps, UEFA Konferans Ligi'nde son 3 maçında 3 mağlubiyet alarak zor bir dönem geçiriyor. Buna karşın Hajduk Split, aynı organizasyonda 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Lincoln Red Imps

Bilinen eksik yok

Hajduk Split

1 eksik
Roko Brajkovic Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Lincoln Red Imps - Hajduk Split maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Lincoln Red Imps - Hajduk Split maçı saat kaçta?

20:45

Lincoln Red Imps - Hajduk Split maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Lincoln Red Imps - Hajduk Split maçında hangi oyuncular eksik?

Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat)

Lincoln Red Imps ve Hajduk Split'in ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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