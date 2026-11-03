Lincoln Red Imps - Hajduk Split Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Lincoln Red Imps Perşembe 20:45 Hajduk Split

Lincoln Red Imps ile Hajduk Split, 5 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Victoria Stadyumu sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Lincoln Red Imps, 5 Kasım 2026'da Hajduk Split ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi kapsamında Victoria Stadyumu'nda oynanacak.

Takımların güncel form bilgileri Lincoln Red Imps tüm kulvarlar Lincoln Red Imps 1-4 Twente UEFA Konferans Ligi M

Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi M

Lincoln Red Imps 0-2 Larne UEFA Konferans Ligi M

Omonia 1-0 Lincoln Red Imps UEFA Avrupa Ligi M

Lincoln Red Imps 1-1 Omonia UEFA Avrupa Ligi B Hajduk Split tüm kulvarlar Hajduk Split 5-0 HNK Gorica Hırvatistan 1. Ligi G

Istra 1961 2-2 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi B

Thun 0-1 Hajduk Split UEFA Konferans Ligi G

Hajduk Split 1-0 Varazdin Hırvatistan 1. Ligi G

Hajduk Split 2-1 Ajax UEFA Konferans Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Lincoln Red Imps, UEFA Konferans Ligi'nde son 3 maçında 3 mağlubiyet alarak zor bir dönem geçiriyor. Buna karşın Hajduk Split, aynı organizasyonda 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Lincoln Red Imps ✓ Bilinen eksik yok Hajduk Split 1 eksik Roko Brajkovic

Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.