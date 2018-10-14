SPOR

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

İSPANYA HABERLERİ  | 14.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi için olay iddia... İspanyol basını, Barcelona'nın Messi'ye önereceği yeni sözleşmede elit olmayan kulüplere bedelsiz transfer olmasının önünü açacak bir madde yer alacağını yazdı.

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulübün önereceği sözleşmeye göre bedavaya ayrılabilir. Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, önümüzdeki yaz Lionel Messi'ye yeni sözleşme önermeyi planlıyor.

Katalan devinin önereceği sözleşmede, 2020 yılında devreye girecek olan, Lionel Messi'nin elit olmayan kulüplere bedelsiz transfer olmasının önünü açacak bir madde yer alması planlanıyor.

Lionel Messi'nin, tıpkı Xavi ve Iniesta gibi Katar, Çin ya da Japonya Ligi kulüplerine transferi kolaylaşacak. Messi'nin ise bu sözleşmeyi kabul edip etmeyeceği merak ediliyor.

Diğer yandan Arjantinli süper yıldız, Manchester City'nin ilgisini de reddediyor. Manchester City Başkanı Khaldoon al Mubarak, Messi'ye Barcelona'daki kontratının 3 katını teklif ettiklerini, ancak reddedildiğini açıkladı.

PARTNERİshale ne iyi gelir? İshale ne iyi gelir?
Rafael Nadal'dan örnek davranışRafael Nadal'dan örnek davranış
Cirque du Soleil'den Messi gösterisiCirque du Soleil'den Messi gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lionel messi barcelona

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

Lucescu ilginç Arda Turan yanıtı!

Lucescu ilginç Arda Turan yanıtı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Messi'nin yeni adresi! Bedavaya...

Rafael Nadal'dan örnek davranış

Rafael Nadal'dan örnek davranış

Cirque du Soleil'den Messi gösterisi

Cirque du Soleil'den Messi gösterisi

Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı

Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı

Real Madrid'de Karim Benzema 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Real Madrid'de Karim Benzema 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Real Madrid'de Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor! İlk adaylar Conte ve Solari

Real Madrid'de Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor! İlk adaylar Conte ve Solari

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.