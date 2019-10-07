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Lionel Messi Brexit nedeniyle İngiltere'ye giremeyebilir

İSPANYA HABERLERİ  | 07.10.2019 22:48 | Son Güncelleme

Ekim ayının sonunda görüşülecek Brexit gerçekleşir ve Birleşik Krallık AB üyeliğinden ayrılırsa Lionel Messi'nin vergi kaçırma suçundan aldığı ceza nedeniyle bir İngiliz takımıyla karşılaşılması durumunda ülkeye girişi gerçekleşmeyebilir.

Lionel Messi Brexit nedeniyle İngiltere'ye giremeyebilir

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden muhtemel ayrılığı sonrası bir daha Büyük Britanya'ya giremeyebilir.

MESSI'NİN ŞAMPİYONLAR LİGi'NDE GEÇEN SEZONKİ EN İYİ ANLARI

Birleşik Krallık, 31 Ekim'de Avrupa Birliği ile ayrılmayı planlıyor. Anlaşma yapılamaması nedeniyle ertelenen ayrılığın, bu kez gerçekleşecei düşünülüyor.

İngiliz göçmen ve vize hukuku uzmanı Andrew Osbourne, İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası Messi'nin bir daha futbol oynamak için Ada'ya gelemeyeceğini açıkladı.

"MESSI, FİNAL İÇİN BİLE GELEMEZ"

Osbourne, "Avrupa maçlarıyla ilgili spesifik bir kural var. AB vatandaşıysan ve hakkında çıkmış olumsuz bir mahkeme kararı varsa, Birleşik Krallık'a girebilirsin. Ancak, AB vatandaşı değilsen ve hakkında çıkmış olumsuz bir mahkeme kararı varsa Birleşik Krallık'a giremezsin. Messi de aldığı vergi cezası gereğince, bu yasaya göre İngiltere'ye giremez." yorumunu yaptı.

İngiliz avukat, "AB pasaportu olan oyuncuların bu yasadan korkacağı bir durum yok. Çünkü, Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılığına verilen isim) sonrası bile AB pasaportlarıyla Birleşik Krallık'a girmek mümkün olacak. Ancak, AB pasaportu olmayanlar, 2023'te Wembley'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için bile ülkeye giremez. Şu anki yasalar böyle. UEFA'nın ve kulüplerin bu konuda adım atmamaları halinde de durum değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ SANATÇILAR ADA'YA ALINMADI

Konu hakkında İngiltere'deki yetkililer açıklama yapmazken, daha önce 2010'da Rihanna'ya şiddet uyguladığı için Chris Borwn'ın ve 2008'de ünlü Amerikalı TV yıldızı Martha Stewart'ın ülkeye alınmadığı bilgisi verildi.

(Sporx)

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