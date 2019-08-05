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Lionel Messi çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı

İSPANYA HABERLERİ  | 05.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona takımının yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ilk antrenmanda sakatlandığı ve ABD'de yapılacak sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağı açıklandı.

Lionel Messi çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Messi'nin sağ bacak arka alt adalesinde hissettiği ağrılardan dolayı bu sabahki antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Barcelona'nın bugün başlayacak ABD'deki sezon öncesi kampına dahil olmayacak Messi'nin, Barselona kentinde kalarak, tedavi göreceği duyuruldu.

Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında bu akşam ABD'ye gidecek Barcelona, burada 7 ve 10 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Napoli takımı ile hazırlık maçı yaparak, 11 Ağustos'ta Barselona'ya dönecek.

Arjantin Milli Takımı ile Kupa Amerika'da mücadele eden Messi, yaz tatiline geç başlamasından dolayı Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık çalışmalarına daha yeni katılmıştı.

Barcelona'nın temmuz ayı sonundaki Japonya kampına gitmeyen Messi, dün Nou Camp Stadı'nda Arsenal'e karşı oynanan Gamper Kupası maçında da yedek kulübesinde beklemişti.

Messi'nin, sakatlığından dolayı İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao ile yapılacak maçta da forma giyemeyebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona lionel messi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU MESSİDİR.
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