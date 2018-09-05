Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo itirafı

Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi, Katalan Radyosu’na hem geleceği hem de ezeli rakipleri Real Madrid’le ilgili konuştu.

Messi, Cristiano Ronaldo’nun, Real’den ayrılmasına şaşırdığını belirterek, “Real elbette dünyaın en iyi takımlarından biri ve harika oyunculara sahipler. Ancak artık Ronaldo’suz olacak olmaları, onları zayıflattı. Açıkçası Ronaldo’nun başka bir kulübe gideceğini düşünmüyordum ve sadece Real forması giyeceğini düşünüyordum. Şu anda Juventus’un ona sahip olması ise onların Şampiyonlar Ligi’ni kazanma şansı eskiye oranla daha da yükseltti” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Devler Ligi’ni kazanmayı çok istediklerini belirten Messi, “Ancak favori takımların sayısı arttı” yorumunda bulundu.

‘Ayrılmak için neden yok’

Arjantinli oyuncu, “Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid ve PSG’nin yanı sıra İtalyan takımlarıyla birlikte Devler Ligi’nde şampiyonluğu artık detaylar belirleyecek” vurgusunu yaptı.

Geleceğiyle ilgili olarak da 31 yaşındaki oyuncu, “13 yaşından beri Barcelona formasını giyiyorum. Ailem burada çok mutlu ve burada herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Ayrılmak için de bir neden göremiyorum. 40 yaşına kadar oynamayı düşünmüyorum ancak futbolu bıraktıktan sonra da ne yapacağımı henüz bilmiyorum” diye konuştu.

(FANATİK)

