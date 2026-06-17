Lionel Messi'den tarihi başarı! Klose'yi yakaladı, rekora göz dikti

2026 Dünya Kupası heyecanı Arjantin - Cezayir maçı ile devam etti. Karşılaşmanın açık ara favorisi olan Arjantin baştan sona üstün götürdüğü maçı 3-0 kazanarak rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Gözler ise Lionel Messi'nin üzerindeydi. Müthiş bir performans ortaya koyan Messi; 17, 60 ve 76'ncı dakikalarda attığı 3 gol ile yıldızlaştı.

KLOSE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

38 yaşındaki süperstar performansıyla parmak ısırtırken, adını da tarihe altın harflerle bir kez daha yazdırdı. Cezayir karşısında attığı 3 gol ile Dünya Kupası tarihinde toplam 16 gole ulaşan Messi, en çok gol atan futbolcu rekorunda Miroslav Klose'ye ortak oldu.

REKORA 1 GOL KALDI

Messi turnuvada 1 gol daha atması durumunda Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu olacak.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE HAT-TRİCK YAPAN EN YAŞLI OYUNCU

Öte yandan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu da oldu.

MBAPPE'Yİ UNUTTURDU

Bugün Fransa da Senegal karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet ile turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmıştı. Maçta Mbappe attığı 2 golle yıldızlaşmış ve Dünya Kupası tarihinde gol sayısını 14'e yükseltmişti. Bu başarı sonrası herkes Mbappe'yi konuşurken, Messi gösterdiği performans ile Fransız yıldızı gölgede bıraktı.