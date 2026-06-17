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Lionel Messi'den tarihi başarı! Klose'yi yakaladı, rekora göz dikti

2026 Dünya Kupası ilk maçına çıkan Arjantin, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Cezayir'i 3-0 yendi. Rüya gibi bir başlangıç yapan Messi ise adını bir kez daha tarihe yazdırdı. İşte detaylar...

Lionel Messi'den tarihi başarı! Klose'yi yakaladı, rekora göz dikti
Melih Kadir Yılmaz

2026 Dünya Kupası heyecanı Arjantin - Cezayir maçı ile devam etti. Karşılaşmanın açık ara favorisi olan Arjantin baştan sona üstün götürdüğü maçı 3-0 kazanarak rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Gözler ise Lionel Messi'nin üzerindeydi. Müthiş bir performans ortaya koyan Messi; 17, 60 ve 76'ncı dakikalarda attığı 3 gol ile yıldızlaştı.

Lionel Messi den tarihi başarı! Klose yi yakaladı, rekora göz dikti 1

KLOSE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

38 yaşındaki süperstar performansıyla parmak ısırtırken, adını da tarihe altın harflerle bir kez daha yazdırdı. Cezayir karşısında attığı 3 gol ile Dünya Kupası tarihinde toplam 16 gole ulaşan Messi, en çok gol atan futbolcu rekorunda Miroslav Klose'ye ortak oldu.

Lionel Messi den tarihi başarı! Klose yi yakaladı, rekora göz dikti 2

REKORA 1 GOL KALDI

Messi turnuvada 1 gol daha atması durumunda Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu olacak.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE HAT-TRİCK YAPAN EN YAŞLI OYUNCU

Öte yandan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu da oldu.

MBAPPE'Yİ UNUTTURDU

Bugün Fransa da Senegal karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet ile turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmıştı. Maçta Mbappe attığı 2 golle yıldızlaşmış ve Dünya Kupası tarihinde gol sayısını 14'e yükseltmişti. Bu başarı sonrası herkes Mbappe'yi konuşurken, Messi gösterdiği performans ile Fransız yıldızı gölgede bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi mbappe
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