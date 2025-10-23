Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıllığına uzattı! İlk sözleri çok konuşulacak...

Arjantinli yıldız Lionel Messi, MLS ekiplerinden Inter Miami'de kalmaya karar verdi.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZASINI ATTI

38 yaşındaki efsane futbolcu, ABD kulübüyle 31 Aralık 2025'te sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına kadar yeniledi.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Sözleşme yeniledikten sonra konuşan Messi, "Burada kalmak ve bu projeye devam etmek beni gerçekten çok mutlu ediyor; bu stadyumda, Miami Freedom Park'ta oynamak mutluluk verici. Miami'ye geldiğimden beri çok mutluyum, bu yüzden burada devam etmekten gerçekten memnunum." dedi.