Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıllığına uzattı! İlk sözleri çok konuşulacak...

38 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini resmen uzattı. Avrupa'ya döneceği iddia edilen Arjantinli süperstar, Inter Miami ile sözleşmesini 2026 yılına kadar yeniledi.

Emre Şen

Arjantinli yıldız Lionel Messi, MLS ekiplerinden Inter Miami'de kalmaya karar verdi.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZASINI ATTI

Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıllığına uzattı! İlk sözleri çok konuşulacak... 1

38 yaşındaki efsane futbolcu, ABD kulübüyle 31 Aralık 2025'te sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına kadar yeniledi.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini 3 yıllığına uzattı! İlk sözleri çok konuşulacak... 2

Sözleşme yeniledikten sonra konuşan Messi, "Burada kalmak ve bu projeye devam etmek beni gerçekten çok mutlu ediyor; bu stadyumda, Miami Freedom Park'ta oynamak mutluluk verici. Miami'ye geldiğimden beri çok mutluyum, bu yüzden burada devam etmekten gerçekten memnunum." dedi.

