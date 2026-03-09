SPOR

Osimhen Liverpool'u gözüne kestirdi! Tek bir hedefi var: Onu geçmek

Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdıran Galatasaray'da Liverpool eşleşmesi öncesi takımın gözde ismi Victor Osimhen dev maça kafayı taktı. Nijeryalı yıldız isim daha önce Burak Yılmaz'a ait rekoru da kırarak Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. İşte dev maç öncesi son gelişmeler...

Osimhen Liverpool'u gözüne kestirdi! Tek bir hedefi var: Onu geçmek
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasında Liverpool karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı takımda her türlü hazırlık devam ederken, golcü oyuncu Osimhen'in karşılaşma için büyük bir hedefi bulunuyor.

OSIMHEN'İN KAFASINDA TEK BİR ŞEY VAR!

Osimhen Liverpool u gözüne kestirdi! Tek bir hedefi var: Onu geçmek 1

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

NOA LANG ÖZEL HAZIRLANDI!

Osimhen Liverpool u gözüne kestirdi! Tek bir hedefi var: Onu geçmek 2

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde forma giymeyen Noa Lang'ın İngiliz ekibine karşı özel hazırlandığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, Hollandalı yıldızı derbide dinlendirdiği ve Liverpool maçına ilk 11'de başlatacağı öğrenildi.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Osimhen Liverpool u gözüne kestirdi! Tek bir hedefi var: Onu geçmek 3

Galatasaray’da, Liverpool maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri durumunda İngiltere’deki rövanşta forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Teknik Direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere’de saha kenarında yer alamayacak.

JESUS GIL MANZANO DÜDÜK ÇALACAK

Osimhen Liverpool u gözüne kestirdi! Tek bir hedefi var: Onu geçmek 4

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak. VAR’da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR’da da Valentin Gomez de görev alacak.

