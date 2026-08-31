Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızları arasında gösterilen Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Efsane futbolcu, aldığı kararın kendisini derinden üzdüğünü belirtirken, Arjantin formasına 20 yıl boyunca her şeyini verdiğini vurguladı.

"ARTIK ZAMANININ GELDİĞİNİ ANLIYORUM"

Lionel Messi, yaptığı açıklamada milli takımdan ayrılma kararının kolay olmadığını ifade etti.

Arjantinli yıldız, "Bu, canımı çok acıtan ve hâlâ ruhumun derinliklerinde acıtan bir karardı ama artık zamanının geldiğini anlıyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Messi, sadece kupaların kazanıldığı dönemde değil, kariyerinin her aşamasında Arjantin forması için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

"KENDİMİ TÜKETTİM, VERECEK BİR ŞEYİM KALMADI"

Arjantin Milli Takımı'nda forma giymeyi her zaman sevdiğini ifade eden Lionel Messi, artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyledi.

Efsane futbolcu, "Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tükettim, artık verecek bir şeyim kalmadı. Arkamızdan gelen ve Milli Takım'da olmayı hak eden çok büyük yetenekler var" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SİZDEN BİRİ OLACAĞIM"

Arjantin taraftarına da özel bir mesaj gönderen Messi, bundan sonra milli takımı tribünden destekleyeceğini açıkladı.

Yıldız futbolcu, taraftarların sesini ve tezahüratlarını çok özleyeceğini belirtirken, "Artık sizden biri olacağım, dışarıdan her zaman destekleyip tezahürat yapacağım" dedi.

20 YILLIK EFSANE KARİYER

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla unutulmaz başarılara imza attı. Milli takım kariyerinde birçok tarihi kupayı kaldıran yıldız oyuncu, ülkesinin futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Messi'nin Arjantin Milli Takımı kariyerindeki başarıları ve istatistikleri şöyle:

2 Copa America

1 Dünya Kupası

1 Finalissima

1 Olimpiyat Madalyası

1 U20 Dünya Kupası

207 maç

125 gol

68 asist

"BENİ ARJANTİNLİ YAPTIĞIN İÇİN TANRI'YA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Duygusal açıklamasının sonunda Arjantin'e olan sevgisini bir kez daha dile getiren Lionel Messi, milli takım kariyerini unutulmaz sözlerle noktaladı:

"Beni Arjantinli yaptığın için Tanrı'ya şükürler olsun. Vamos Argentina!"

Messi ayrıca bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra kaleme aldığını ancak bugün yaşananların ardından milli takımı bırakma kararından her zamankinden daha fazla emin olduğunu ifade etti.

Böylece Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla geçen, kupalarla ve unutulmaz başarılarla dolu 20 yıllık efsane yolculuğu sona erdi.