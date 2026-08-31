SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı!

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. Arjantin futbolunun yaşayan efsanesi, yaptığı duygusal açıklamada, "Kendimi tükettim, artık verecek bir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı!
Burak Kavuncu

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızları arasında gösterilen Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Efsane futbolcu, aldığı kararın kendisini derinden üzdüğünü belirtirken, Arjantin formasına 20 yıl boyunca her şeyini verdiğini vurguladı.

"ARTIK ZAMANININ GELDİĞİNİ ANLIYORUM"

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı! 1

Lionel Messi, yaptığı açıklamada milli takımdan ayrılma kararının kolay olmadığını ifade etti.

Arjantinli yıldız, "Bu, canımı çok acıtan ve hâlâ ruhumun derinliklerinde acıtan bir karardı ama artık zamanının geldiğini anlıyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Messi, sadece kupaların kazanıldığı dönemde değil, kariyerinin her aşamasında Arjantin forması için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

"KENDİMİ TÜKETTİM, VERECEK BİR ŞEYİM KALMADI"

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı! 2

Arjantin Milli Takımı'nda forma giymeyi her zaman sevdiğini ifade eden Lionel Messi, artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyledi.

Efsane futbolcu, "Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tükettim, artık verecek bir şeyim kalmadı. Arkamızdan gelen ve Milli Takım'da olmayı hak eden çok büyük yetenekler var" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SİZDEN BİRİ OLACAĞIM"

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı! 3

Arjantin taraftarına da özel bir mesaj gönderen Messi, bundan sonra milli takımı tribünden destekleyeceğini açıkladı.

Yıldız futbolcu, taraftarların sesini ve tezahüratlarını çok özleyeceğini belirtirken, "Artık sizden biri olacağım, dışarıdan her zaman destekleyip tezahürat yapacağım" dedi.

20 YILLIK EFSANE KARİYER

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı! 4

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla unutulmaz başarılara imza attı. Milli takım kariyerinde birçok tarihi kupayı kaldıran yıldız oyuncu, ülkesinin futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Messi'nin Arjantin Milli Takımı kariyerindeki başarıları ve istatistikleri şöyle:

2 Copa America
1 Dünya Kupası
1 Finalissima
1 Olimpiyat Madalyası
1 U20 Dünya Kupası
207 maç
125 gol
68 asist

"BENİ ARJANTİNLİ YAPTIĞIN İÇİN TANRI'YA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı! 5

Duygusal açıklamasının sonunda Arjantin'e olan sevgisini bir kez daha dile getiren Lionel Messi, milli takım kariyerini unutulmaz sözlerle noktaladı:

"Beni Arjantinli yaptığın için Tanrı'ya şükürler olsun. Vamos Argentina!"

Messi ayrıca bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra kaleme aldığını ancak bugün yaşananların ardından milli takımı bırakma kararından her zamankinden daha fazla emin olduğunu ifade etti.

Böylece Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla geçen, kupalarla ve unutulmaz başarılarla dolu 20 yıllık efsane yolculuğu sona erdi.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni sezonda Süper Lig'de ilk yol ayrımı! Çağdaş Atan mı geliyor?Yeni sezonda Süper Lig'de ilk yol ayrımı! Çağdaş Atan mı geliyor?
Fenerbahçe'de rota: Nwaneri! Arsenal ile görüşmeler başladıFenerbahçe'de rota: Nwaneri! Arsenal ile görüşmeler başladı
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.