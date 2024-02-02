Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye Al Nassr'dan tarihi fark... Talisca hat-trick yaptı maç tam 6-0 bitti

Riyad Sezon Kupası'nda Inter Miami ile Al-Nassr kozlarını paylaştı. Başkent Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanan mücadelede Arap ekibi rakibi karşısında tarihi bir alırken, mücadele Al Nassr 6-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, sakatlığı sebebiyle müsabakayı tribünden izlerken Inter Miami'de ise Lionel Messi, 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10., 51. ve 73. dakikada Anderson Talisca, 12. dakikada Laporte ve 68. dakikada Maran kaydetti.