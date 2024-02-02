SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye Al Nassr'dan tarihi fark... Talisca hat-trick yaptı maç tam 6-0 bitti

Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye Al Nassr'dan tarihi fark... Talisca hat-trick yaptı maç tam 6-0 bitti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 07:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Riyad Sezon Kupası'nda Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr kozlarını paylaştı. Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle tribünden izlediği mücadelede Messi daha sonra oyuna dahil olurken, Talisca hat-trick yaptı. Karşılaşma Al-Nassr'ın 6-0'lık tarihi galibiyetiyle sona erdi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Riyad Sezon Kupası'nda Inter Miami ile Al-Nassr kozlarını paylaştı. Başkent Riyad'daki Kingdom Arena'da oynanan mücadelede Arap ekibi rakibi karşısında tarihi bir alırken, mücadele Al Nassr 6-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

RONALDO TRİBÜNDE

al-nassr-inter-miami-1jpg-q-nC2k6rs0e340JUaUuGJg

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, sakatlığı sebebiyle müsabakayı tribünden izlerken Inter Miami'de ise Lionel Messi, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

TALİSCA'DAN HAT-TRICK

6b143b95068f4f3b943e4a0defa7b88d

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10., 51. ve 73. dakikada Anderson Talisca, 12. dakikada Laporte ve 68. dakikada Maran kaydetti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Roma öyle bir madde koymak istedi ki! G.Saray duyar duymaz masadan kalktıRoma öyle bir madde koymak istedi ki! G.Saray duyar duymaz masadan kalktı
Menajeri imzayı attı, 'F.Bahçe'de kalacağım' dedi! Transfer son saniyede iptal olduMenajeri imzayı attı, 'F.Bahçe'de kalacağım' dedi! Transfer son saniyede iptal oldu
Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldiGalatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Inter Miami son dakika al nassr arap messi ronaldo talisca sezon iyet
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

İngiltere'ye transfer oldu! Trabzonspor duyurdu

İngiltere'ye transfer oldu! Trabzonspor duyurdu

Acun Ilıcalı bu sefer tam tersini yaptı!

Acun Ilıcalı bu sefer tam tersini yaptı!

''Eşimle o gece çok kısa sürmüştü ama çok iyiydi''

''Eşimle o gece çok kısa sürmüştü ama çok iyiydi''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.