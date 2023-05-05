Lionel Messi'nin transferi için devlet harekete geçti! Transfer olursa kazanacağı maaş dudak uçuklattı...

İki sezon önce Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'e bedelsiz olarak giden Lionel Messi, burada istediğini bulamadı. İlk sezonunda lig şampiyonluğunu kazanan ve bu sezon da zafere yakın olan Messi, kulübün Şampiyonlar Ligi hedefini karşılayamaması sonrasında taraftarların tepkisini çekmişti.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ SONRASI KADRO DIŞI

Son haftalarda taraftarlar tarafından ıslıklanan ve 2 hafta kadro dışı bırakıldığı öne sürülen Lionel Messi için flaş bir iddia gündeme geldi. Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten rahatsız olan kulüp yönetiminin bu yüzden Messi'yi kadro dışı bıraktığı kaydedildi.

BARCELONA'YI İSTİYOR

Gelecek sezon PSG'den kesin olarak ayrılacağı belirtilen Messi'nin kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği ifade edildi.

YILLIK 363 MİLYON EURO

Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Lionel Messi'ye yıllık 363 milyon euroluk bir sözleşme teklif edildiği aktarıldı. Kontratın 3 yıllık olduğu öne sürülürken, flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

DEVLET HAREKETE GEÇTİ

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Messi için Suudi Arabistan devletinin de görüşmelere dahil olduğu ve yıldız ismi ikna etmek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 37 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 19 asistlik bir performans sergiledi.

