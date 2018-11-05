Lionel Messi sakatlığını atlattı, Inter kafilesinde yer aldı

La Liga'da oynanan Sevilla maçında kolunda çatlak oluşan Lionel Messi, sahalara geri dönüyor. Daha önce dönüşü 3 hafta olarak açıklanan Arjantinli yıldız beklenenden önce iyileşti.
Kolundaki splint'i çıkarılan Messi, Barcelona'nın deplasmanda Inter ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona 9 puanla lider konumda.
Öte yandan Katalan ekibi bu sezon ilk kez alternatif formasıyla San Siro'da görücüye çıkacak.
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