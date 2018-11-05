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Lionel Messi sakatlığını atlattı, Inter kafilesinde yer aldı

İSPANYA HABERLERİ  | 05.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Barcelona'nın Sevilla ile oynadığı Laliga mücadelesinde kolundan sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Arjantinli yıldız beklenenden erken bir dönüş gerçekleştirdi. Messi, Inter mücadelesi için kafile ile birlikte Milano'ya gitti.

Lionel Messi sakatlığını atlattı, Inter kafilesinde yer aldı

La Liga'da oynanan Sevilla maçında kolunda çatlak oluşan Lionel Messi, sahalara geri dönüyor. Daha önce dönüşü 3 hafta olarak açıklanan Arjantinli yıldız beklenenden önce iyileşti.

Kolundaki splint'i çıkarılan Messi, Barcelona'nın deplasmanda Inter ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona 9 puanla lider konumda.

Öte yandan Katalan ekibi bu sezon ilk kez alternatif formasıyla San Siro'da görücüye çıkacak.

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barcelona lionel messi

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