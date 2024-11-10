Lionel Messi'ye büyük şok! Büyük umutlarla gittiği Inter Miami'de kabusu yaşıyor...

MLS'de normal sezonu lider tamamlayan Inter Miami, play-off turunda güçsüz rakibi karşısında bozguna uğradı. Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Buesquest gibi yıldızları ekibinde barındıran Inter Miami, Atlanta United'a elenerek MLS Kupası'na veda etti.

MESSI'NİN GOLÜ YETMEDİ

Mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapatan Atlanta United büyük bir sürprize imza attı. İkinci yarıda 65. dakikada Messi skora dengeyi getirse de, Atlanta United 76. dakikada bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak Inter Miami'yi kupanın dışına itti.

AMERİKA'DA BÜYÜK TEPKİ VAR

Yapılan milyonlarca dolarlık yatırıma rağmen ligin kötü ekiplerinden birine elenen Inter Miami'ye büyük tepki var.