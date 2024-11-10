Lionel Messi'ye büyük şok! Büyük umutlarla gittiği Inter Miami'de kabusu yaşıyor...

MLS'de normal sezonu lider tamamlayan Inter Miami, play-off turunda güçsüz rakibi karşısında bozguna uğradı. Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Buesquest gibi yıldızları ekibinde barındıran Inter Miami, Atlanta United'a elenerek MLS Kupası'na veda etti.
Mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapatan Atlanta United büyük bir sürprize imza attı. İkinci yarıda 65. dakikada Messi skora dengeyi getirse de, Atlanta United 76. dakikada bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak Inter Miami'yi kupanın dışına itti.
Yapılan milyonlarca dolarlık yatırıma rağmen ligin kötü ekiplerinden birine elenen Inter Miami'ye büyük tepki var.