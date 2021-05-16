Lisa Kudrow: Oğlum bir dönem Jennifer Aniston'ı annesi sandı

Friends dizisi yıldızlarından Lisa Kudrow, 1994'te başlayıp 10 sezon devam eden Amerikan yapımı sitcom'un setinde kurulan yakın bağlar hakkında konuştu ve eskiden oğlunun Jennifer Aniston'ı annesi sandığını açıkladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, uzun süre devam eden sitcom'da Phoebe Buffay'i canlandıran Friends yıldızı, çarşamba günü Conan'a katıldı ve eğlenceli detayları paylaştı. Sunucu Conan O'Brien'la 23 yaşındaki oğlu Julian'ın dizinin setinde nasıl büyüdüğüne dair konuşan Kudrow, oğlunun bir dönem rol arkadaşını annesi sandığını kabul etti.

O'Brien, "Biraz kafası karışmış, Jen Aniston'a gerçekten takıntılı olduğunu biliyorum" diye söze başladı ve Kudrow'un şu cevabı vermesine sebep oldu: "Hayır, hayır, Jennifer'ın kucağına atlardı. Eh, Jennifer bir aşk böceğidir ve bu açıdan mantıklıydı."

Kudrow, açıklamasının devamında"Evde, Jennifer televizyona çıktı ve Julian 'Anneciğim!' dedi" diyerek herkesi şaşırttı.

Kudrow, oğlunun kafa karışıklığına güldükten sonra, bu anların ille de yaralayıcı olmadığını ancak hâlâ hatırladığını söyledi.

Kudrow, O'Brien'a düşünce sürecini şaka yollu biçimde şu ifadelerle anlattı: "Biraz analitiğimdir, bu yüzden 'İstediği bu muydu? Onunla sahip olmadığım bir tür yüksek ruhsal bağları mı var?' diye düşündüm. Şey, ikisi için de mutluyum."

57 yaşındaki Kudrow, oğlunun bazı Friends bölümlerini izlediğini ancak hepsini izlemediğini açıkladı.



