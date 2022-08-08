Lise kayıtları ne zaman? Lise kayıt için gerekli belgeler 2022

LGS tercih sonuçlarını alan adaylar, lise kaydı için araştırmalarına hız verdi. Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve kayıt için gerekli belgeler merak konusu oldu. Lise kayıtlarında gerekli olan belgeler ile işlemleri tarihini öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında "Lise kayıtları ne zaman?", "Lise kayıt için hangi belgeler gerekli?" sorularını sorguluyor. İşte lise kayıt tarihleri ve tüm detaylar...

LİSE KAYIT TARİHLERİ BELLİ Mİ?

LGS tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldıktan sonra lise kayıtlarının başlayacağı düşünülüyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıtta gerekli belgeler okullara göre değişiklik gösteriyor.

Fakat liselere kayıt sırasında istenen belgeler çoğunlukla şu şekilde:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden)

4 Adet vesikalık fotoğraf

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alındı. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde açıklandı.

Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde açıklandı. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz’da erişime açıldı. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklamada bulunulmadı.



