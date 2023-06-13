YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Lise öğrencileri elektrikli scooter üretti, saatte 30 kilometre hız yapabiliyor

Lise öğrencileri elektrikli scooter üretti, saatte 30 kilometre hız yapabiliyor

13.06.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Gürün ilçesinde meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli scooter saatte 30 kilometre hız yapabilirken tek dolumla 1 saat sürüş keyfi sağlıyor.

Lise öğrencileri elektrikli scooter üretti, saatte 30 kilometre hız yapabiliyor

Sivas Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenleri ve öğrencileri kendi imkanlarıyla elektrikli scooter geliştirdi. Üretilen scooter saatte 30 kilometre hız ve 35 kilometre menzil sunarken 100 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Adını ise ilçeden geçen Tohma çayından alan scooterın şarjı güneş paneli sayesinde doldurulabiliyor.

“SÜRÜCÜ VE MOTOR HARİCİNDE TAMAMIYLA KENDİ MESLEK LİSEMİZİN ÜRETİMİDİR”

Gürün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Öğretmeni Murat Yavan, sürücü ve motor haricinde tamamıyla kendi meslek lisesi üretimi olduğunu ifade ederek, “ Tohma’nın ilk fikrin, düşündüğümüzde bölüm şefimiz ile beraber desteklerini alabilmek için Kaymakam beyin yanına gittik. Kendisinin bize büyük desteği oldu. İlk başta Tohma’yı bilgisayar ortamında çizime başladık. Bir kaç scooterın özelliklerini aldık. Böyle bir tasarım yaptık. Çizimimiz bittikten sonra Metal Atölyesi bölümündeki Mehmet Semiz hocamızın yardımına başvurduk. Birkaç değişiklik yaptıktan sonra scooterımız tasarım açısından hazır hale geldi. Normal segment bir scooter. Diğer scooterlerden pek bir farkı yok. Arsa süspansiyon dışında. En önemli etmenimiz motorumuz. Fırçasız dc bir motor kullandık. Hap motor, 36 volt 350 watt gücünde. Daha sonra bunu sürücümüze bağladık. Sürücü ve motor haricinde tamamıyla kendi meslek lisemizin üretimidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aç kaldığı düşünülen tilki şehir merkezine indiAç kaldığı düşünülen tilki şehir merkezine indi
Bandırma’nın sahillerinde denize girmek istiyorlarBandırma’nın sahillerinde denize girmek istiyorlar
Erzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldüErzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
03:02
Sabah
04:56
Öğle
12:37
İkindi
16:34
Akşam
20:07
Yatsı
21:53

Sivas Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Kağan eczanesi
Merkez
Gül eczanesi
Yildizeli
Umut sifa eczanesi
Hafik
Altinyayla eczanesi
Altinyayla
Karabulut eczanesi
Gemerek
Hayat eczanesi
Susehri
Şifa eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.