YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi

Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi

04.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selin Doğa Güneş: - "Bütün enerji güneş panelleri ve rüzgar tribünlerinden. Aynı zamanda suyumuzu da yağmur suyunu toplayarak elde ediyoruz"

ÖZGÜR ALANTOR - TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencileri, geliştirdikleri kendi enerjisini üreten akıllı seranın tanıtımını yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan projeler arasında Sakarya Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hilal Mollaoğlu, Sevdegül Sezer, Hakan Çarıkcı, Hafsanur Şirin, Rana Fidancı, Selin Doğa Güneş, Meryem Ergün, öğretmenleri İbrahim Yıldız danışmanlığında geliştirdikleri akıllı sera da bulunuyor.

Öğrencilerden Selin Doğa Güneş, AA muhabirine, Sakarya'da yoğun şekilde tarım yapılmasına rağmen seracılığın az olduğunu söyledi.

Bölgede seracılığın gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Güneş, "Mobil uygulamalar kullanarak hem seracılığı artırmak hem de kendi işlerinde çalışan insanların, fazla zaman kaybetmeden kendi seralarını yapmalarını hedefliyoruz." dedi.

- "Kendi kendini döndürebilen bir sera oluşturduk

Geliştirdikleri sera hakkında bilgi veren Güneş, şunları aktardı:

"Bütün enerji güneş panelleri ve rüzgar tribünlerinden. Aynı zamanda suyumuzu da yağmur suyunu toplayarak elde ediyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Topraksız tarımda kullanılan su tutucu kimyasallar kullanmıyoruz. Kabak lifini denedik ve başardık. Tabanda onu kullanıyoruz. Sıcak ve soğuk su depolarımız var. Sıcak suyu güneş kolektörleri ile hazırlıyoruz. Soğuk suyu ise yer altına koyduğumuz depolar sayesinde oluşturuyoruz. Bu şekilde kendi kendini döndürebilen bir sera oluşturduk. Enerjisini, suyunu para harcamadan kendisi üreten, tamamen doğaya uyumlu çevreci bir sera tasarladık."

- Gübreyi bitkilerden üretiyorlar

Serada her şeyi doğal oluşturmaya çalıştıklarını belirten Güneş, "Gübre ve ilaçları da kendimiz üretiyoruz. Yabani otlardan süzme yöntemi ile gübre üretiyoruz. Yabani otları suda bekletiyoruz. Süzerek suyunu ayırıyoruz. Sonra pH değerlerini ölçerek bitkilere ihtiyaçları kadar veriyoruz." diye konuştu.

Seranın kendi kendini ısıtabildiğini de dile getiren Güneş, "Işıklandırma ve ısı olarak led ve akkor lambalarımız var. Bildiğiniz gibi kırmızı ve mor ışık fotosentezi artıran renkler. Ledlerimizi bu renklerde seçtik. Akkor lambalar da ısı yaydığı için ısıya ihtiyaç duyduğumuzda kullanıyoruz. Enerjisini de rüzgar tribünü ve güneş panellerinden alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulunduGÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Samsun Teknofest sera enerji

Samsun Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
05:58
Öğle
12:39
İkindi
16:16
Akşam
19:09
Yatsı
20:33

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazartesi

Saadet Eczanesi
Ilkadim
Bankalar Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Canik
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Derecik Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.