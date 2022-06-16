Lise öğrencileri okuldaki süt ürünleri üretim merkezinde deneyim kazanıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de meslek lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki süt ürünleri üretim merkezinde teorik bilgiyi pratiğe dönüştürüyor.

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri, alan şefi Kadriye Çaloğlu ve diğer öğretmenleri nezaretinde okuldaki süt ürünleri üretim merkezinde uygulamalı ders alarak mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Merkezde 45 öğrenci tarafından haftada 1000 kilogram süt işlenerek 700 kilogram yoğurt, ayran ve peynir elde ediliyor.

- "Bu atölyemiz ilk ve tek örnektir"

İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, AA muhabirine, okuldaki çalışmaların mesleki eğitimde gelinen noktayı göstermek açısından güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Sütü işleyerek üretimde bulunmak için merkezde öğrencilerin alan öğretmenlerinin nezaretinde güzel bir çalışma yaptığını dile getiren Kırbaç, "Burada ürettikleri yoğurt ve diğer ürünler taşımalı sistemde eğitim gören öğrencilerimize ulaşıyor. Kendi içinde bir döner sermaye oluşuyor. Bu kazanç, öğretmenlerimiz ve bu atölyede çalışan öğrencilerimiz için. Yani birçok faydayı bir arada görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Merkezin önemine işaret eden Kırbaç, "Süt işleyen, süt ürünleri üretimi yapan bu atölyemiz, ilk ve tek örnektir. Bu manada ülkemize böyle bir katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

- "Öğrencilerimiz üretimin her aşamasında sorumluluk alıyor"

Gıda Teknolojileri Alan Şefi Öğretmen Kadriye Çaloğlu da merkezde, yoğurt, ayran ve yöreye ait birçok peynir çeşidi üretildiğini söyledi.

Öğrencilerin sütün merkeze alımından ürün haline gelmesine kadar tüm aşamalarda yer aldığını anlatan Çaloğlu, "Öğrencilerimiz burada üretimin her aşamasında sorumluluk alıyor. Bu şekilde eğitimlerinin teorik kısmını uygulamaya geçiriyorlar. Ayran, yoğurt, dil, lor ve örgü peynir üretiyoruz. Hedefimiz üretimi daha da artırmak. Daha kaliteli ve stabil üretim yapmak için çabalıyoruz. Çocuklar çok ilgili ve heyecanlılar. Özellikle laboratuvardaki uygulamalara katılımları çok iyi. Deneyler, analizler onlara çok keyif veriyor." açıklamasında bulundu.

- "Üniversitede yolumun açık olduğunu düşünüyorum"

Öğrenci Gizem Demir ise eğlenceli bir bölümde okuduğunu ve faydalı bilgiler edindiğini söyledi.

Üniversite eğitimini de bu alanda sürdürmek istediğini dile getiren Demir, "Eğitime devam etmediğimi varsayarsak bu alanda elimde bir belge olacak ve rahatlıkla bir iş yeri açacağım. Dışarıda kendi alanımdan, aldığım eğitimden bahsederken gurur duyuyorum. Burada güzel bir iş yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Tuğba Kahya ise gıda sektörünün önemine değinerek, "Üniversitede yolumun açık olduğunu düşünüyorum. Eğitimimin geri kalan kısmında da bu sektörde devam etmeyi düşünüyorum." dedi.

Sütten ürün elde etmenin her aşamasında yer alarak deneyim kazandıklarını anlatan Kahya, "Çevremdekilere gıda bölümünde yaptıklarımı anlatıyorum, heyecanlanarak dinliyorlar. Evde annem veya bir yakınım tereyağı gibi ürünler yaptıklarında yardım ediyorum. Bunu yapmak da çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

