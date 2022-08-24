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Lise öğrencileri sudaki ağır metalleri temizlemek için proje geliştirdi

24.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri geliştirdikleri, "Kestane Kabuğu ile Atık Sulardaki Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması Projesi" ile TEKNOFEST KARADENİZ'e katılacak - Kimya teknolojisi öğretmeni Cem Keser: - "Yaptığımız deneyler sonucunda yaklaşık yüzde 90 ağır metalleri kirli sudan uzaklaştırdık. Bu filtre, bir fabrikanın ağır metal içeren suyunda denenebilir"

VEYSEL ALTUN - Samsun'da lise öğrencilerinin kestane kabuğundan yaptıkları filtre ile atık sulardaki ağır metal atıklarının temizlenmesi amacıyla geliştirdikleri proje, TEKNOFEST KARADENİZ'de yarışacak.

Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin geliştirdikleri, "Kestane Kabuğu ile Atık Sulardaki Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması Projesi" 22-24 Temmuz'da Giresun'da yapılan TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri" kapsamında Türkiye üçüncüsü oldu.

Öğrenciler, projeleriyle 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ'e de katılmaya hak kazandı.

Kimya teknolojisi öğretmeni Cem Keser danışmanlığındaki ekipte öğrenciler Adem Taşdemir ve Şüheda Selin Karaca yer alıyor.

Cem Keser, AA muhabirine, TEKNOFEST'in Samsun'da düzenleneceği açıklandıktan sonra atık sudaki ağır metallerin uzaklaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarında Bafra ilçesindeki bir kaynak suyundan yararlandıklarını belirten Keser, "Kaynak suyunun böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyordu. Bu suyu laboratuvarda test ettirdik. Suyun aslında fazla miktarda arsenik içerdiğini tespit ettik." dedi.

Öğrencilerin sudaki ağır metallerin nasıl uzaklaştırılacağı üzerine çalışma yaptığını anlatan Keser, şunları kaydetti:

"Kestane üretimi açısından büyük kapasiteye sahip bölgemizde kestane kabuğunu değerlendirmek istedik. Kestane kabuğunu hem talaş hem de aktif karbon haline getirerek, hem sudaki arsenik ağır metalini hem de kendi hazırladığımız kurşun iyonları uzaklaştırmayı hedefledik. Yaptığımız deneyler sonucunda yaklaşık yüzde 90 ağır metalleri kirli sudan uzaklaştırdık. Bu filtre belki bir fabrikanın ağır metal içeren suyunda denenebilir. Neticede amacımız, kestane kabuğunun ağır metalleri giderip gidermediğini belirlemekti."

Adem Taşdemir ise Bafra ilçesinde doğal suda arseniğe rastlanması üzerine bu konuya nasıl bir çözüm getirebilecekleri yönünde araştırma yaptıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda kimyasal emici (bio absorban) bir madde geliştirmek istediklerini vurgulayan Taşdemir, "Bölgemizde yer alan kestane kabuğundan bio absorban madde yaptık. Daha sonra bu maddenin üretilebilmesi için deneylerimizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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