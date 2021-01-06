Lise öğrencilerinin yüzde 97,4'ü akıllı telefon kullanıyor

"Elde ettiğimiz cep telefonu edinme ve kullanma oranlarıyla ailelerin aylık ekonomik gelirleri karşılaştırıldığında ürettiğinden fazlasını tüketme konusunda düşündürücü sonuçlarla yüzleşiyoruz. Gençler, akıllı telefon teknolojisiyle erken yaşlarda tanışıyorlar ve yüzde 53,4'ü bu teknolojiyi gelişmelere bağlı olarak yeniliyor. İnternet olanaklarından yararlanmayı önceliyorlar. Kısacası teknolojiye duyarlı ya da bağımlı bir gençlik yetişiyor."

Yürüttüğü araştırmaya katılan gençlerin sosyodemografik özellikleri hakkında bilgi veren Nair, "297 kız, 240 erkek öğrenci araştırmaya dahil oldu. Örneklemin yüzde 46,4'ü ailesi asgari ücret ve biraz üzerinde gelire sahipken yüzde 19,9'u asgari ücretin altında bir aylık gelirle yaşıyor." ifadesini kullandı.

- "4 akıllı telefon var"

Araştırmaya dahil olan gençlerin yüzde 97,4'ünün akıllı cep telefonu kullandığını belirten Nair, gençlerin yarısından fazlasının evinde dört ve daha fazla akıllı cep telefonu bulunduğuna dikkati çekti.

Gençlerin yüzde 81,7'sinin 15 yaşına gelmeden bir akıllı cep telefonuna sahip olduklarını ve akıllı telefon sahibi olmayı büyük oranda zorunlu ihtiyaç olarak gördüklerinin altını çizen Nair, "Bu zorunlu ihtiyacın karşılanmasında maddi kaynağı öncelikle babalar sağlıyor. Annesine akıllı cep telefonu aldıran gençlerin oranı sadece yüzde 9,1. Çalışarak veya harçlıklarını biriktirerek bir akıllı cep telefonuna sahip olanların oranı da azımsanmayacak kadar çok. Bunun yanı sıra gençlerin akıllı cep telefonu satın alırken marka ve modelini önemsedikleri görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Telefon kullanımı evde ve okulda sorunlara yol açıyor"

Gençlerin aile ortamında akıllı cep telefonlarıyla fazlaca ilgilenmelerinin zaman zaman aile içi sorunları da beraberinde getirdiğine değinen Nair, şöyle devam etti: