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Lisede Online Okul Dergisi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.12.2020 10:40 | Son Güncelleme

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesince 2023 Eğitim vizyonu dijital içerik geliştirme kapsamında online okul dergisi oluşturulduğu bildirildi.Okul Müdürü İsmail Aydın, öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmek ve uzaktan eğitim sürecinde bu becerilerini kullanabilecekleri bir imkan oluşturmak amacıyla online okul dergisi yayınlayacaklarını söyledi.2023 Eğitim vizyonu dijital içerik geliştirme kapsamında oluşturulan online okul dergisinin 20 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayacağını belirten Müdür İsmail Aydın, “Bu dergi okulun faaliyetlerimi sergilemenin yanı sıra öğrencilerin okul ve eğitim üzerine yazdıkları yazılardan oluşacak.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesince 2023 Eğitim vizyonu dijital içerik geliştirme kapsamında online okul dergisi oluşturulduğu bildirildi.
Okul Müdürü İsmail Aydın, öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmek ve uzaktan eğitim sürecinde bu becerilerini kullanabilecekleri bir imkan oluşturmak amacıyla online okul dergisi yayınlayacaklarını söyledi.
2023 Eğitim vizyonu dijital içerik geliştirme kapsamında oluşturulan online okul dergisinin 20 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayacağını belirten Müdür İsmail Aydın, “Bu dergi okulun faaliyetlerimi sergilemenin yanı sıra öğrencilerin okul ve eğitim üzerine yazdıkları yazılardan oluşacak. Dergi ayrıca okulun faaliyetlerini sergilemenin yanı sıra “Geleceğin Köşe Yazarları” bölümüyle öğrencilerimizin okuma, yazma ve girişimcilik yönlerini geliştirecektir. Bu projede görev alan öğrencilerimiz yeni yıla köşe yazarı olarak girecek ve yeni yıl onlar için ayrı bir anlam ifade edecektir. Oluşturulacak whatsapp grubu ile yürütülecek olan projeye katılan öğrenciler okul ve eğitim hakkında köşe yazıları yazacaklar, bu yazılar tüm grup tarafından değerlendirilecek, ayrıca okul yazı inceleme komisyonunun onayından sonra online okul dergisinde yayınlanacaktır. Öğrencilere sorumluluk ve üretkenlik kazandırmanın yanında uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde öğrencilerdeki okul ve eğitim sevgisini canlı tutacak olan bu proje 20 Aralık 2020 de yayın hayatına başlayacaktır. Bu dergi için bir whatsapp grubu kuruldu. İstekli öğrenciler bu guruba katıldı ve katılmaya devam edecek. Her ayın 20’sine kadar okul ve eğitimle ilgili yazılarını bu guruba gönderecekler. Uygun olanlar dergideki “Geleceğin Köşe Yazarları” bölümünde yerini alacak. Online dergi okul sitesinde, okulumuzun sosyal medya sayfalarında ve okul girişindeki bilgilendirme TV sinde yayınlanacak” diye konuştu.

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