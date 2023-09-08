Lisede sınıf tekrarı geri mi geldi? Sınıf tekrarı bu yıl geçerli mi, kaç dersten sınıfta kalınır? MEB açıkladı!

Liselerde sınıf tekrarı uygulamasına ilişkin detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle devamsızlık kurallarında da değişiklik yapıldı. Birçok kişi internette "2023 lisede sınıf tekrarı geri mi geldi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sınıf tekrarı bu yıl geçerli mi, kaç dersten sınıfta kalınır?

LİSELERDE SINIF TEKRARI GERİ Mİ GELDİ?

Liselerde 50 ortalamayla sınıf geçme uygulamasına son verildi. Alt sınıf dahil 6'dan fazla derste başarısız olan öğrenci sınıfta kalacak. Kalınan sınıf kademesi ertesi yıl tekrar okunacak.

LİSELERDE KAÇ DERSTEN KALAN SINIF TEKRARI YAPACAK?

6'dan fazla derste başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapmak durumunda kalacaklar.

DEVAMSIZLIK KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle devamsızlık kurallarında da değişikliğe gidildi. Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aşan öğrenciler not ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılacak. Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek.

