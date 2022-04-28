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Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda birinci olan Bitlisli atletler kente döndü

28.04.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda birinci olan Bitlisli atletler kente döndü

BİTLİS (AA) - Slovakya'da 24 Nisan'da düzenlenen Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda, birinci olan Bitlisli milli atletler kente döndü.

Takım kategorisinde şampiyon olan Özel Bitlis Final Akademi Anadolu Lisesi ile ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan, Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, Spor Şube Müdürü Faruk Budak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Dalkılıç, Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara ve antrenörler tarafından karşılandı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü önündeki karşılamanın ardından sporcu ve antrenörlerini makamında ağırlayan Elkatmış, gazetecilere, elde ettikleri başarıdan dolayı sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Her zaman sporcuların yanında olacaklarını ifade eden Elkatmış, "Slovakya'da yapılan şampiyonada birinci olduk. Ülkemizi temsilen şampiyonaya katılan takımımız bizi gururlandırmıştır. Takımımıza, antrenörlerimize, bakanlığımıza ve valimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan ise ülkeye ve Bitlis'e dünya şampiyonluğu kupasını kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Zorlu süreçlerin ardından başarının elde edildiğini dile getiren Tunçtan, şöyle konuştu:

"İl, bölge ve Türkiye şampiyonu olduktan sonra Slovakya'daki yarışmaya katılmaya hak kazandık. Hedefimiz yarışmaya katılırken ülkemizi en iyi temsil etmekti. Bunun için çalıştık, çaba gösterdik. Dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sürede bize destek veren İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, Gençlik ve Spor Müdürümüz Bilal Elkatmış ve tüm yetkililere teşekkür ederim. Bu kupa sadece 6 sporcu ve bir antrenörün kazandığı bir başarı değil, ilimizin başarısıdır. İlimize ve ülkemize daha büyük başarılar getirmeyi hedefliyoruz."

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