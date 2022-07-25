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Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

25.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için bugünden itibaren 29 Temmuz'a kadar 1. nakil tercihleri alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını "e-okul.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

- Nakil süreci başladı

Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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