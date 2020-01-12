Liseli mucitlerden kasksız motor kullanımını önleyen buluş

Muğla’nın Marmaris İlçesinde bulunan Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 16 kişilik Martılar Teknoloji takımı ilçeyi ve okulu bilim alanında temsil ediyor. Öğrenciler ve Fizik Öğretmeni Kadriye Özeş Teknoloji alanında yaptıkları çalışmalar ile başarıya doymuyor.

2017 yılında fizik öğretmeni Kadriye Özeş öncülüğünde kurulan Martılar Teknoloji takımı 16 öğrenciden oluşuyor. 2019 yılında Teknofestte yaklaşık 2 bin proje arasında 8’inci olarak büyük bir başarıya imza attı. İlk 10’a girdikleri proje ise ’Akıllı kask projesi’ ile kasksız motor kullanımını, motorun ön kısmını kaldırarak sürmenin, direksiyondan elini bırakmanın önüne geçilmesini ve kazaların önlenmesini hedefliyor.

Takımın kaptanı Ece Su Özmen, "Özellikle Marmaris’te motor kullanan çok fazla insan var. Biz motor kullanıcıları için bu kaskı tasarladık, 3 faz ile çalışıyor. 1’inci faz kaskı kafasından çıkarınca motora takılan cihaz sesle uyarı yapıyor, 2’nci faz elini direksiyondan bırakınca sinyal veriyor, 3’üncü faz ise motorun önünü yukarı kaldırınca sinyal uyarısı veriyor ve sürücüyü uyarıyor. Amacımız insanlar kasksız motora binmesin, bindiklerinde ise kurallara uysun’’ dedi.

Fizik öğretmeni Kadriye Özeş ise "2017 yılından bu yana çalışmalarımızı yapıyoruz. Projelerimizi Teknofest ve Tübitak yarışmalarına sunuyoruz. Öğrencilerimiz ile her fikri değerlendiriyoruz. Takımımız da yazılımcımız da var, programcımız da. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Her fırsatta kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Umarım çok daha başarılı olacağız’’ dedi.

Önümüzdeki ay bir proje ile daha Tübitak proje yarışmasına başvuracak olan Martılar teknoloji takımının çalışmaları ilçe protokolü tarafından da yakından takip ediliyor.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Büro Amiri Bahadır Türkyaşa öğrencilerin bilim atölyelerini ziyaret ederek Okul Müdürü Muzaffer Akça’dan bilgi aldılar.



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