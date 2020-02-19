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Liseli öğrencilerin projesine 18 bin TL’lik hibe desteği

MANİSA HABERLERİ  | 19.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencileri tarafından çocukları ve gençleri teknoloji bağımlılığından kurtararak unutulan sokak oyunlarına yöneltmeyi hedefleyen "Ekrana Elveda Sokağa Merhaba" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 18 bin 250 TL destek aldı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Selahattin - Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Ekrana Elveda Sokağa Merhaba" projesi hazırlandı.

Liseli öğrencilerin projesine 18 bin TL’lik hibe desteği

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde lise öğrencileri tarafından çocukları ve gençleri teknoloji bağımlılığından kurtararak unutulan sokak oyunlarına yöneltmeyi hedefleyen "Ekrana Elveda Sokağa Merhaba" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 18 bin 250 TL destek aldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Selahattin - Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Ekrana Elveda Sokağa Merhaba" projesi hazırlandı. Çocukları ve gençleri teknolojinin zararlarından kurtararak alternatif üretmen ve çocukları unutulan sokak oyunlarına yöneltmek amacıyla hazırlanan proje Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-1 Çağrı döneminde 18 bin 250 TL’lik hibe aldı. Projenin tanıtım töreninden bilgi veren Okul Müdürü İsa Bilgin, “Okuluz öğrencileri tarafından teknolojinin zararlı yönüne karşı bir alternatif üretmek, çocuğu ekran başından sokağa çıkarmak amacıyla hazırladıkları ’Ekrana Elveda Sokağa Merhaba’ adlı proje ile unutulan sokak oyunlarını Alaşehir ilçesi merkez ve belde mahallelerindeki ilk, orta ve lise okullarında okulların bahçelerine oyun alanları çizerek, yarışma ve şenlik havasında tanıtacağız. Katılımcıların oyun oynamaları sağlayacak ve bu vesileyle teknoloji bağımlılığından çocukların uzaklaşmasını sağlanacaktır. Projede emeği geçen öğrencilerimiz ve proje yürütücüsü öğretmeni Özlem İlşe’ye teşekkür ediyoruz" dedi.
Lise öğrencileri tarafından hazırlanan projeyi tebrik eden Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Teknoloji çok güzel, kullanılması çok güzel, yaşam kalitemizi artırıyor, ama teknolojinin kullanılması amacı çok önemlidir. Ne yazık ki günümüzde bu hastalığın bulaşmadığı hane yok gibi. İşte bu bağımlılığı önleyebilmek, teknolojiyi doğru amaçlı kullanabilmek için bu tür çalışmalar yapılıyor. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.
Proje tanıtım toplantısına Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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