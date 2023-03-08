Liseliler deprem bölgesine 80 bin adet ekmek gönderdi

6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinin ardından talepleri karşılayan okul 80 bin adet ekmeği üreterek bölgeye gönderdi.

Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yiyecek ve içecek bölümlerinde ekmek üretimini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerinde ekmek üretimine ilişkin 81 ilde 100 fırın projesi doğrultusunda Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ekmek üretim tesisinin çalışmaları tamamlanarak faaliyete geçti.

İhtiyaç halinde bu kapasite günlük 20 bin üretime çıkabilecek.

Tesis, bakanlığa bağlı okulların öğretmenevlerinin, okul pansiyonlarının ekmek ihtiyaçlarını da karşılayacak. Toplu yemek çıkarılan okul ve kurumların ekmek ihtiyacı buradan karşılanacak. Bu uygulama ile öğrenciler uygulamanın içinde tecrübe edinerek iş piyasasının istediği nitelikte mesleki gelişimlerini tamamlayacak. Sektörün aradığı nitelikli insan kaynağı da yetişmiş olacak. Öğrenciler aynı zamanda döner sermaye gelirlerinden de faydalanacak. Yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler; ekmek üretiminin hamur yoğurma, mayalama, gramaja uygun hamur kesimi, fırınlama, pişirme, paketleme, bütün aşamalarında görev alıyor. Başlangıçta 60 gramlık üretimi yapılan ekmekler talebe göre her tür çeşitlilikte üretilebilecek.

DEPREM BÖLGESİNE EKMEK ÜRETTİLER

Okul müdürü Ömer Karaca, "2022 Aralık ayında Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’in talimatıyla 81 ilde ekmek fırını projesi dahilinde Zonguldak’ta okulumuza fırın yaptırıldı. 7 Aralık itibariyle üretimlerimize başladık. 6 Şubat’ta meydana gelen depremden sonra özellikle bölgemize yaklaşık 80 bin civarında ekmek yaparak İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla gönderdik. Halen halihazırda kendi taşıma öğrencilerimizin ekmeklerini Zonguldak merkezdeki taşımalıların ekmeklerini üretiyoruz. Takribi günde 4 bin ila 4 bin 600 civarında ekmek çıkıyor. Önümüzdeki yıl Milli Eğitim’e bağlı yurtlarda ve taşımalı merkezlerine de ekmek vermeyi planlıyoruz. Günlük kapasitemiz yaklaşık 10 bin civarında. Kapasitemizi 18 bin ila 20 bine çıkartma şansımız var. Maalesef bütün ülkeyi derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinden sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün bizden böyle bir talebi oldu. Biz de anında ekip arkadaşlarımızla irtibata geçerek ekmek üretimlerine başladık. İlk gün 8 bin ekmek diğer günlerde de bize talep edilen 12 ila 15 bin adet ekmeği gece saat 01.00’e kadar ürettik. Ekip arkadaşlarımız da sağ olsunlar yardımcı oldular. Yine öğrencilerimiz bizlere yardımcı oldular. Hep beraber yaptık ve gönderdik. Oraya belki fiziki ulaşamadık ama belki orada bir kişinin boğazından bir lokma ekmek geçtiyse bunun sevinci bize yeter. Bu fırının buraya kurulmasına vesile olan Bakanımız Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Aldoğan, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mansur Gök’e şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"YAPTIĞIM EKMEKLERİN DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLMESİ İYİ HİSSETTİRİYOR"

15 yaşındaki Efe Berkay Yorulmaz ileride şef aşçı olmak istediğini söyleyerek, okulda hem eğitim gördüğünü hem de ekmek üretimini öğrendiğini söyledi. Günlük 150 TL’lik harçlık kazandığını da anlatan Yorulmaz, "Deprem zamanı üzüntü içerisindeydim. Oradakiler için yardımım dokunsun istedim. Bağış yaptık, ekmek ürettik. Aslında iyi hissettiriyor. Yaptığım ekmeklerin deprem bölgesine gitmesi mutlu ediyor. Günlük 150 TL kazanıyoruz. Hem ekmek yapıyorum. Hocalarımın sayesinde geleceğimi hazırlıyorum. Katkım oluyor en azından" diye konuştu.

