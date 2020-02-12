YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Liseliler “Sevgi” temalı şiirlerle yarışacak

Liseliler “Sevgi” temalı şiirlerle yarışacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’de düzenlenecek ana teması şiir olacak kitap fuarı öncesi liseli öğrenciler, anlamlı bir yarışmada hünerlerini sergileyecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, şiir teması ile kapılarını açacak.

Kocaeli’de düzenlenecek ana teması şiir olacak kitap fuarı öncesi liseli öğrenciler, anlamlı bir yarışmada hünerlerini sergileyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, şiir teması ile kapılarını açacak. Bu kapsamda yapılacak olan liseler arası şiir yazma yarışmasında “sevgi” temalı şiirler yarışacak. Yarışmada dereceye giren on bir şiir, görev şehidi öğretmenlerimiz anısına yapılacak albümde değerli sanatçılar tarafından seslendirilecek. Sevginin Şiir Hali Liseler Arası Şiir Yazma Yarışmasına Kocaeli genelinde öğrenim gören lise öğrencileri katılacak. 3 Nisan tarihlerine kadar başvuruların alınacağı yarışmanın sonuçları 4 Mayıs tarihinde açıklanacak. Birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye 1000 TL verilecek yarışmada, 2 adet 750 TL mansiyon, 6 adet de 500 TL jüri özel ödülü bulunuyor.
Kitap fuarı öncesinde düzenlenecek özel bir program ile yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Şiirler, programa davet edilen sanatçılar tarafından sahnede seslendirilecek. Sevginin şiir hali liseler arası şiir yazma yarışması ile öğrencilerimizin şiir sanatına ilgi duymaları, kabiliyeti olanların şiir yazmaya teşvik edilmesi, şiir dünyasına genç kuşak şairler kazandırılması ve insanların hayatta mutlu olabilmelerinin sevgi değerini kazanmalarıyla mümkün olabileceğinin farkındalığı sağlanması amaçlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kendi kanınızla gençleşin

Kendi kanınızla gençleşin

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:20
İkindi
16:09
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Sahil Eczanesi
Karamursel
Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
Mavi Eczanesi
Derince
Derbent Eczanesi
Kartepe
Yaren Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.