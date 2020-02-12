Liseliler “Sevgi” temalı şiirlerle yarışacak

Kocaeli’de düzenlenecek ana teması şiir olacak kitap fuarı öncesi liseli öğrenciler, anlamlı bir yarışmada hünerlerini sergileyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, şiir teması ile kapılarını açacak. Bu kapsamda yapılacak olan liseler arası şiir yazma yarışmasında “sevgi” temalı şiirler yarışacak. Yarışmada dereceye giren on bir şiir, görev şehidi öğretmenlerimiz anısına yapılacak albümde değerli sanatçılar tarafından seslendirilecek. Sevginin Şiir Hali Liseler Arası Şiir Yazma Yarışmasına Kocaeli genelinde öğrenim gören lise öğrencileri katılacak. 3 Nisan tarihlerine kadar başvuruların alınacağı yarışmanın sonuçları 4 Mayıs tarihinde açıklanacak. Birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye 1000 TL verilecek yarışmada, 2 adet 750 TL mansiyon, 6 adet de 500 TL jüri özel ödülü bulunuyor.

Kitap fuarı öncesinde düzenlenecek özel bir program ile yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Şiirler, programa davet edilen sanatçılar tarafından sahnede seslendirilecek. Sevginin şiir hali liseler arası şiir yazma yarışması ile öğrencilerimizin şiir sanatına ilgi duymaları, kabiliyeti olanların şiir yazmaya teşvik edilmesi, şiir dünyasına genç kuşak şairler kazandırılması ve insanların hayatta mutlu olabilmelerinin sevgi değerini kazanmalarıyla mümkün olabileceğinin farkındalığı sağlanması amaçlanıyor.

